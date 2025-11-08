Thủ tướng: Đề xuất tăng lương ngay từ đầu năm 2026

(VTC News) -

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra hôm nay (8/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, mục tiêu lớn nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực cho sự phát triển, nếu thực hiện được thì mới tăng trưởng cao, phát triển nhanh và bền vững.

Các bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần chủ động, tích cực thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để đạt mục tiêu này và có biện pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, thách thức đã chỉ ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng nhấn mạnh là chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo cần tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới; thu hồi đất sạch, giao dự án đặt hàng xây dựng nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Trước đó, Tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra sáng 29/10, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải (đoàn Thanh Hoá) nhấn mạnh, cần xây dựng chính sách tiền lương phù hợp với vị trí việc làm. Theo ông Hải, cần có chính sách đãi ngộ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức xã để họ an tâm công tác.

"Chính phủ cần sớm chỉ đạo ban hành quy chế đánh giá cán bộ công chức theo kết quả công việc, có cơ chế để sàng lọc cán bộ, sẵn sàng thay thế đối với cán bộ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ", ông Hải nêu ý kiến

Ông Hải cũng nhấn mạnh, cải cách tiền lương phải gắn liền với hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng đội ngũ. Theo ông, mô hình chính quyền hai cấp là một cải cách sâu sắc, giúp tinh gọn đầu mối, giảm biên chế, nâng hiệu quả hoạt động, song cũng đặt ra yêu cầu mới về chính sách đãi ngộ cho người thực thi công vụ.

“Chính phủ cần sớm xác định vị trí việc làm, xây dựng chính sách lương, phụ cấp và đánh giá cán bộ theo kết quả công việc. Đó là điều kiện tiên quyết để mô hình mới thực sự vận hành hiệu quả”, ông Hải nói.

Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng hợp ý kiến của cử tri đã thể hiện rõ đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt là sau quá trình tinh giản biên chế, sáp nhập địa phương trong khi giá cả, chi phí sinh hoạt lại tăng cao.

Đồng quan điểm, đại biểu Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long) cũng kiến nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1/1/2026, không chờ đến giữa năm như những năm trước.

Theo ông, cán bộ đủ sống thì mới yên tâm phục vụ, công chức không phải nặng gánh về "cơm áo gạo tiền" thì mới nhẹ lòng cống hiến.

Ông Tuấn cũng cho biết, theo tổng hợp kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp này, nhiều địa phương như Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long phản ánh, sau sáp nhập đơn vị hành chính, cán bộ xã phải di chuyển xa hơn trong khi phụ cấp đi lại và công vụ chưa được điều chỉnh.

Cử tri các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Đồng Tháp cũng đề nghị có chính sách hỗ trợ vùng sáp nhập, vì chi phí sinh hoạt, thuê nhà, đi lại tăng khiến thu nhập thực tế giảm 10-12% so với trước.

Bên cạnh đó, mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng áp dụng từ 1/7/2024 đến nay đã không còn phù hợp với mặt bằng giá sinh hoạt hiện nay.

Tính trung bình chỉ riêng sinh hoạt tối thiểu ở đô thị đã vượt 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực nhà nước còn nhiều khó khăn, trong khi đó chi phí sinh hoạt lại tăng cao.

Ông ví von, với mức lương cơ sở như hiện tại, nhiều công chức trẻ chỉ đủ trang trải từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng phải... "chạy bằng niềm tin và mì gói".

Theo báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng năm 2025 tăng khoảng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Giá của nhiều nhóm hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhà ở, điện, nước, học phí, xăng dầu và chi phí thuê nhà đều tăng. Điều này gây áp lực lớn đến đời sống người dân.

Đặc biệt, thu nhập thực tế của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bị ảnh hưởng rõ rệt do mức lương cơ sở chưa được điều chỉnh tương ứng. Trong khi chi phí sinh hoạt và đi lại tăng cao sau sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Mặc dù chưa đến mức báo động nhưng đã tác động trực tiếp đến thu nhập của người thực thi công vụ, là những người gánh vác công việc của dân. Thu nhập của họ đang bị thu hẹp dần từng ngày.