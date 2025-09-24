Đà Lạt mộng mơ nay thành phố của bê tông, nhà kính

Giữa rừng mái tôn nóng hầm hập, vài mảng cây xanh bé nhỏ như vết chắp vá vụng về, không đủ sức làm dịu đi cái cảm giác ngột ngạt. Những khu vườn ngày xưa giờ bị xén gọn để làm chỗ cho thêm một tầng lầu hay một quán cà phê.