Cứu sống 4 ngư dân trên tàu cá 740CV bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk

(VTC News) -

Cứu sống 4 ngư dân trên tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm tại vùng biển Đắk Lắk

Chiều 30/8, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các tàu cá của ngư dân đang hoạt động trên biển kịp thời cứu sống 4 ngư dân trên tàu cá BĐ-95831-TS bị phá nước, chìm cách bờ khoảng 5 hải lý.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam tiếp nhận tin báo khẩn cấp từ ông Trần Hữu Lý (SN 1977, trú khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-62047-TS. Ông Lý cho biết, trong lúc đang đánh bắt tại vùng biển cách bờ khoảng 5 hải lý, ông phát hiện tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm.

Tàu cá gặp nạn có chiều dài 18,1m, công suất 740CV, do ông Nguyễn Tổng Trần (SN 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng. Thời điểm xảy ra sự cố phá nước, chìm tàu thì trên tàu đang có 4 ngư dân.

Tàu cá BĐ-95831-TS bị chìm tại vùng biển Đắk Lắk cách bờ khoảng 5 hải lý

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam lập tức triển khai phương án cứu hộ, đồng thời vận động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn khẩn trương tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Các phương tiện được huy động gồm: tàu PY-62047-TS của ông Trần Hữu Lý, tàu PY-95627-TS của ông Đặng Ân, tàu ĐL-31711-TS của ông Đặng Văn Kha (cùng trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) và tàu BĐ-99132-TS của ông Huỳnh Ninh (trú phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Khoảng 6h10, các tàu cá của ngư dân đã tiếp cận vị trí tàu gặp nạn và vớt thành công 4 ngư dân. Hai người được đưa lên tàu PY-62047-TS của ông Trần Hữu Lý và vào bờ an toàn lúc 9h cùng ngày. Hai ngư dân còn lại được các thuyền viên trên tàu PY-95627-TS của ông Đặng Ân và tàu BĐ-97869-TS của ông Lê Xuân Tâm hỗ trợ, chăm sóc.

Danh tính 4 ngư dân gặp nạn được xác định gồm: thuyền trưởng Nguyễn Tổng Trần (SN 1975), ông Tôn Văn Thảo (SN 1981), ông Phạm Ngọc Đông (SN 1988), cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai; và ông Nguyễn Văn Hành (SN 1986), trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Hiện tại, các lực lượng và tàu cá ngư dân đang phối hợp lai dắt tàu cá BĐ-95831-TS bị đắm vào bờ. Dự kiến khoảng 16h ngày 30/8, các phương tiện sẽ cập cảng Vũng Rô.

Ngay khi các ngư dân vào bờ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã bố trí nơi ăn nghỉ, thăm khám sức khỏe và chăm sóc y tế. Đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu.