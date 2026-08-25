Cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế bị đề nghị 2 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ

(VTC News) -

Sáng 25/8, TAND Khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thái Thị Hồng Vân (SN 1974 tại Quảng Trị, hiện trú tại phường Mỹ Thượng; TP Huế); Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú phường Thuận Hoá, TP Huế); Trần Xuân Phú (SN 1982, trú phường Phú Xuân, TP Huế); Trần Anh Tú (SN 1980, trú phường Phú Xuân, TP Huế).

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 3 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Nhơn Vượng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Xuân Phú bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 1 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Anh Tú bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3 Điều 365 của Bộ Luật hình sự.

Đại diện Viện Kiểm sát công bố phần luận tội các bị cáo tại phiên toàn. (Ảnh: NV)

Theo kết luận tại cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” xảy ra ngày 16/10/2024 tại phòng B1216 chung cư Nera Garden (phường An Đông, TP Huế), bị cáo Trần Nhơn Vượng (khi đó là Phó Viện trưởng VKSND TP Huế) nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền 360 triệu đồng để giải quyết cho bị can Lê Thị V. và bị can Nguyễn Lê Đ. được tại ngoại; hứa giúp bị can Võ Huyền Linh Ph. được áp dụng hình phạt tiền; giảm số tiền đánh bạc của Lê Thị V. và đề nghị cho Vui được áp dụng hình phạt tiền.

Bị cáo Trần Xuân Phú, Kiểm sát viên VKSND TP Huế nhận hối lộ với số tiền 30 triệu đồng để giúp Lê Thị V. giải quyết sớm vụ án.

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân - Thẩm phán TAND TP Huế thỏa thuận nhận hối lộ số tiền 500 triệu đồng, để xét xử hình phạt tiền cho bị cáo Lê Thị V. Bị cáo Trần Anh Tú - lái xe TAND Khu vực 4 - Huế môi giới hối lộ số tiền 500 triệu đồng để Lê Thị Hồng Vân xử hình phạt tiền cho Lê Thị V.

Các bị cáo tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: NV)

Tại phiên toà, ở phần luận tội, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện Viện KSND Khu vực 1 - Huế đề nghị Hội đồng xét xử đề nghị xử phạt đối với bị cáo Trần Thị Hồng Vân từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù về tội “Nhận Hối lộ”; bị cáo Trần Anh Tú từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”; bị cáo Trần Nhơn Vượng từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ; bị cáo Trần Xuân Phú từ 1 năm đên 1 năm 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trước đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Xuân Phú - cựu Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP Huế. Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân - cựu Phó Chánh tòa Toà Dân sự TAND TP Huế, để điều tra hành vi “Nhận hối lộ”. Tại kỳ họp định kỳ tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Trần Nhơn Vượng. Trước đó, bà Thái Thị Hồng Vân cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.