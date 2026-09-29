Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim có yếu tố phản cảm trong 24 giờ

(VTC News) -

Cục Điện ảnh vừa có văn bản yêu cầu Công ty iQIYI International Singapore PTE. LTD gỡ bỏ phim Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (mùa 1) do vi phạm quy định về phân loại, phổ biến phim trên không gian mạng tại Việt Nam.

Theo đó, qua kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy bộ phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi truy lạc thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục. Căn cứ kết quả kiểm tra, phim được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - Phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 9 Luật Điện ảnh năm 2022.

Thực hiện quy định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ ngay phim tại địa chỉ tên miền https://www.iq.com và ứng dụng iQIYI trong vòng 24 giờ, kể từ 11h ngày 29/9. Cục Điện ảnh cũng yêu cầu nền tảng có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục trước 12h ngày 30/9.

Playboyy: Trò đùa nguy hiểm (tựa gốc: Playboyy: The Series) là bộ phim truyền hình Thái Lan thuộc thể loại phim bộ (14 tập), gây ra nhiều tranh cãi vì chứa nhiều yếu tố nhạy cảm, dung tục.

Phim “Playboyy: Trò đùa nguy hiểm” bị gỡ bỏ vì chứa nhiều yếu tố phản cảm.

Trước đó hôm 25/9, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn cung cấp “phim ngắn” chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Cục yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng; hiển thị mức phân loại, cảnh báo và áp dụng biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện để người dùng báo cáo phim vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, xác minh các trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh.

Cơ quan quản lý đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chủ động rà soát, khắc phục các tồn tại, vi phạm (nếu có); đồng thời phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp, chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục Điện ảnh đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phổ biến phim trên không gian mạng.