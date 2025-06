Cục CSGT lần đầu tiên có nữ Phó Cục trưởng

(VTC News) -

Chiều 28/6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Cục CSGT có 3 Phó Cục trưởng, gồm: Đại tá Phạm Văn Lương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh); Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam) và Thượng tá Nguyễn Đức Huyên (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình). Đây là lần đầu tiên Cục CSGT có nữ Phó Cục trưởng.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT trao quyết định và tặng hoa chúc mừng 3 tân Phó Cục trưởng.

Năm 2018, Đại tá Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh được bổ nhiệm về nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, khi sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh vào Công an tỉnh.

Tân nữ Cục trưởng Cục CSGT Đỗ Thị Thu Hiền từng giữ chức Trưởng Công an thành phố Phủ Lý. Tháng 1/2015, bà được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.