Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình làm Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông

(VTC News) -

Chiều 12/6, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại tá Đỗ Thanh Bình được giao nhiệm vụ mới. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Đồng thời, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cũng giao quyền phụ trách Công an tỉnh Hòa Bình đối với Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Đỗ Thanh Bình sinh năm 1976, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có bằng Tiến sĩ Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực và trách nhiệm với công việc.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình vào năm 2022, Đại tá Đỗ Thanh Bình đã có 8 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông.