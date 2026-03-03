CSGT đường thủy Hà Nội bảo đảm an toàn cho lễ hội

Ngày 3/3 (rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ), nghi lễ quan trọng nhất trong kỳ chính hội tại Đền Và (phường Sơn Tây, Hà Nội) được tổ chức với nghi thức rước long ngai bài vị Tam vị Đức Thánh Tản Viên sang Đền Ngự Dội (xã Vĩnh Phú, Phú Thọ).
Từ sáng sớm, đông đảo người dân các làng Vân Gia, Nghĩa Phủ, Mai Trai, Thanh Trì, Ái Mỗ, Phú Nhi, Phù Sa (nay là các tổ dân phố thuộc phường Sơn Tây) cùng người dân thôn Duy Bình, xã Vĩnh Phú đã có mặt để tham gia và chứng kiến đoàn rước. Đây là nghi thức quan trọng, thể hiện sự kết nối giữa cộng đồng cư dân hai bên bờ sông.
Đoàn rước tập trung tại bến cảng phía hữu ngạn Sông Hồng thuộc địa bàn Hà Nội. Sau khi hoàn tất các nghi lễ theo truyền thống, đoàn thuyền di chuyển qua bờ bên tỉnh Phú Thọ để làm lễ, rồi quay trở lại điểm xuất phát.
Việc đưa đoàn rước qua sông được thực hiện bằng các tàu, phà có tải trọng lớn, từ khoảng 200 đến trên 300 tấn, được trang trí phục vụ lễ hội. Tổng cộng có 7 thuyền lớn tham gia, chở hơn 1.000 người.
Do số lượng người tham gia đông và hoạt động diễn ra trên sông, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Cảnh sát đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan túc trực từ sớm.
Cano chuyên dụng của lực lượng cảnh sát được bố trí chạy song song hai bên sườn đoàn thuyền, tạo khoảng cách an toàn trong suốt quá trình di chuyển.
Các tổ công tác liên tục nhắc nhở người dân mặc áo phao, chấp hành hướng dẫn khi lên xuống phương tiện và tuyệt đối không chở quá số người quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng chủ động phân luồng từ xa, tạm thời hạn chế các phương tiện thủy nội địa không có nhiệm vụ đi vào khu vực tổ chức lễ rước nhằm tránh phát sinh sóng lớn hoặc va chạm.
Theo đại diện đội CSGT đường thủy số 1, Phòng CSGT Hà Nội, sông Hồng có luồng lạch phức tạp và mật độ tàu thuyền qua lại cao, do đó công tác bảo đảm an toàn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Việc kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn giúp hoạt động rước Thánh diễn ra đúng kế hoạch, không xảy ra sự cố.
Lễ hội đền Và năm 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5/3 (tức 14 đến 17 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Đây là một trong những lễ hội lớn của vùng xứ Đoài, được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức Đức Thánh Tản Viên.
Nghi thức rước Thánh qua sông không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là dịp để người dân hai địa phương gặp gỡ, duy trì mối liên kết cộng đồng và gìn giữ nét sinh hoạt văn hóa truyền thống của vùng đồng bằng sông Hồng.
