Rau xanh rẻ bất ngờ, siêu thị hàng hóa dồi dào chống bão Bualoi

(VTC News) -

Giá rau xanh, thịt, cá tại chợ ổn định

Ghi nhận tại nhiều chợ dân sinh ở Hà Nội, trong bối cảnh bão Bualoi gây mưa lớn, giá rau xanh vẫn ổn định.

Tại chợ Yên Duyên (phường Yên Sở), chợ Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng), chợ Vĩnh Tuy (phường Vĩnh Tuy), giá các mặt hàng rau, củ, quả cũng không biến động so với ngày thường.

Cụ thể, giá rau muống, rau ngót, rau cải canh, cải ngọt, mồng tơi vẫn được bán với giá 10.000 đồng/mớ, rau bí 15.000 đồng/mớ, rau xà lách 25.000 đồng/kg, hành lá 15.000 đồng/kg, mướp 20.000 đồng/kg, khoai sọ 25.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, chanh tươi 13.000 đồng/kg...

Giá rau xanh vẫn ổn định giá. (Ảnh: Minh Đức).

Giá các loại thịt cũng ổn định như ngày thường: thịt heo ba chỉ, nạc vai là 140.000 đồng/kg, sườn thăn 150.000 đồng/kg, thịt gà 130.000 đồng/kg, thịt bò dao động từ 250 - 280.000 đồng/kg tuỳ từng loại...

Chị Lê Ngọc Ngà, một tiểu thương tại chợ Yên Duyên cho biết, những lần bão trước đây, giá rau xanh thường sớm tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường, nhưng từ cơn bão số 9 và số 10 (Bualoi) thì giá rau xanh lại khá ổn định, không tăng đột biến.

"Nguồn cung rau dồi dào nên tiểu thương chúng tôi nhập hàng dễ dàng, do đó không tăng giá bán đến người tiêu dùng. Trước bão, nhiều hộ nông dân tranh thủ thu hoạch rau củ để kịp đưa ra thị trường, vì thế nguồn cung được tăng cường. Chi phí vận chuyển cũng không tăng thêm nên giá bán buôn và bán lẻ không thay đổi", chị Ngà nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương bán rau tại chợ Thanh Trì - cũng cho biết, nhiều người nghĩ có bão thì giá cả sẽ tăng nhưng thực tế thì không. Hàng về chợ vẫn đều đặn, giá nhập và giá bán không biến động.

"2 đợt bão gần đây, nguồn cung rau, củ và thịt vẫn ổn định nên giá bán lẻ không tăng", bà Hoa khẳng định.

Theo bà Hoa, tại các chợ đầu mối chuyên cung cấp sỉ cho tiểu thương, giá bán hiện tại vẫn không biến động, nếu có tăng thì chắc phải vài ngày tới, nếu diễn biến mưa lũ kéo dài. Khi đó nguồn cung sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng và chi phí vận chuyển cũng tăng lên.

"Nếu mưa chỉ kéo dài một, hai ngày thì tôi cho rằng giá rau xanh sẽ không có biến động gì", bà Hoa dự đoán.

Theo các chuyên gia kinh tế, tâm lý lo ngại giá cả leo thang trước mỗi đợt thiên tai thường khiến người dân có xu hướng mua tích trữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh hệ thống phân phối ngày càng chuyên nghiệp, việc đảm bảo nguồn hàng đã chủ động hơn nhiều.

Siêu thị dồi dào nguồn cung

Theo đại diện truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, chuỗi siêu thị GO!, Tops Market, hiện vẫn đảm bảo đủ nguồn hàng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định, không khan hàng, sốt giá. Ngoài ra những siêu thị này còn có nhiều chương trình khuyến mại nhằm hỗ trợ sức mua.

Tại nhiều siêu thị, nguồn cung các mặt hàng thực phẩm vẫn dồi dào. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam cho biết, các siêu thị tại khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như MM Mega Market Vinh (Thanh Hóa), Depot Thanh Hóa và Depot Đồng Hới (Quảng Trị) và tại khu vực ảnh hưởng gián tiếp trước đó đều đã được chuẩn bị đầy đủ hàng hóa và nhân lực.

Các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, nước uống, rau củ quả, thịt cá…được ưu tiên để đảm bảo sẵn sàng cung ứng kịp thời cho người dân. Tại MM Mega Market Vinh, tình hình cung ứng hàng hóa vẫn diễn ra ổn định.

"Hàng hóa tươi sống như rau củ và thịt cá được nhập nhiều hơn so với ngày thường để đáp ứng nhu cầu của người dân", đại diện hệ thống MM Mega Market Việt Nam cho biết.

Đại diện của Saigon Co.op thông tin, ở những siêu thị, điểm bán nằm trong những địa phương vùng tâm bão, những mặt hàng thiết yếu như mỳ gói, thực phẩm ăn liền, sữa nước, bánh mỳ... đã được đơn vị tăng nguồn cung lên gấp 2 - 3 lần bình thường. Ngoài ra, trong đêm 27/9, các đầu mối hàng hóa phía Nam và Hà Nội đã tăng thêm những chuyến xe hàng để chi viện ra miền Trung.

Hệ thống Co.opmart và Co.op Food khu vực phía Bắc đã tăng mức dự trữ hàng hóa thiết yếu lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Hàng hóa tập trung vào nhóm gạo, mỳ ăn liền, trứng, thịt, rau, củ, gia vị, nước uống, sản phẩm vệ sinh và các vật dụng ứng phó khẩn cấp.