Tin bão Bualoi mới nhất: Giảm 3 cấp sau khi đổ bộ, đất liền mưa to, gió mạnh

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 5h ngày 29/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; nước dâng bão cao 1,6m; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 10, giật cấp 11...

Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị gió mạnh cấp 6-9, giật cấp 10-12. Trạm Diễn Châu (Nghệ An) gió mạnh cấp 11, giật cấp 13; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) gió mạnh cấp 11, giật cấp 14; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 12.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 16h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau dó là một vùng áp thấp.

Tác động của bão số 10 Bualoi, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3 - 5m, biển động rất mạnh.

Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng - Nghệ An nước dâng do bão cao 0,5- 1,5m. Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng 29/9.

Trên đất liền, Nghệ An đến Hà Tĩnh gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 11, giật cấp 13. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Từ 29-30/9, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, cục bộ trên 400mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, lượng mưa trên 200mm trong 3 giờ.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi trên 300mm.