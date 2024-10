Công ty Trung Quốc sắp ra mắt công nghệ sạc đầy pin xe điện dưới 10 phút

(VTC News) -

Giữa lúc ngành công nghiệp xe điện toàn cầu đang tìm cách chinh phục người tiêu dùng hoài nghi vì thời gian sạc lâu và "lo lắng về phạm vi hoạt động", CATL và Gotion High-tech của Trung Quốc sẽ sớm tiết lộ những loại pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong vòng chưa đầy 10 phút.

Mục tiêu là sạc xe điện trong khoảng 5 phút, khiến trải nghiệm này hầu như không khác gì với việc đổ đầy bình ô tô bằng nhiên liệu truyền thống.

Andreas Breiter, đồng giám đốc Trung tâm Di động Tương lai của McKinsey tại Bắc Mỹ, nhận định: "Một giải pháp cho nỗi lo về phạm vi hoạt động rõ ràng là tăng phạm vi hoạt động của xe điện, nhưng giải pháp còn lại là sạc xe điện đủ nhanh để có thể sạc thuận tiện trong giữa chuyến đi.

Vì có giới hạn về phạm vi có thể đạt được và số lượng pin mà xe điện có thể chứa, nên việc sạc nhanh hơn sẽ là một phần của giải pháp – tất nhiên đi kèm với vài đánh đổi".

Loại pin cao cấp nhất của CATL có tốc độ sạc lên tới 1 km/giây, tức 600 km chỉ trong 10 phút. (Ảnh: Bloomberg)

Những thách thức cản trở cột mốc 5 phút gồm tính an toàn, tuổi thọ pin ngắn hơn, tính khả dụng của kết nối lưới điện và chi phí thêm do lắp đặt bộ sạc siêu nhanh. Ngành công nghiệp xe điện cũng đang đấu tranh với xu hướng người tiêu dùng chuyển sang xe hybrid hoặc gắn bó với xe chạy bằng xăng và dầu diesel.

Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai thông tin với tờ Financial Times rằng, họ thấy sạc nhanh là cần thiết để thúc đẩy doanh số bán xe điện. Hãng cho biết một cơ sở hạ tầng mở rộng sẽ tăng sự tiện lợi cho khách hàng, và liên doanh đã được thành lập với các nhà sản xuất ô tô khác để xây dựng mạng lưới sạc xe điện công suất cao trên khắp Bắc Mỹ và châu Âu.

Trong khi nhiều người mua xe điện tiềm năng vẫn còn e ngại khi nghĩ đến việc phải dừng giữa đường để dành tới 1 giờ ở trạm sạc, thì một số mẫu xe điện 800 volt hiện trên thị trường có thể được sạc lại bằng bộ sạc "Cấp độ 3" lên khoảng 80% - tương đương với phạm vi hoạt động hàng trăm km - trong vòng chưa đầy 20 phút.

“Bộ sạc siêu nhanh của chúng tôi cho phép sạc xe điện tới 80% chỉ trong 15 phút, giúp bạn có đủ phạm vi để lái xe 450 km”, Joon Park, giám đốc marketing của nhà sản xuất bộ sạc SK Signet tại Hàn Quốc cho hay.

Xe điện "sẽ chiến thắng"

Tốc độ sạc thường được đo theo thời gian cần thiết để sạc từ mức 10% đến mức 80%, vì lý tưởng nhất là pin không nên cạn kiệt dưới 10%, và tốc độ sạc chậm lại đáng kể khi sạc từ 80 đến 100%. Bộ sạc siêu nhanh của Tesla cung cấp công suất lên tới 250 kW, cho phép sạc quãng đường 120 km trong 5 phút, trong khi bộ sạc tốt nhất của Huawei cung cấp công suất 600 kW.

Neil Beveridge, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein ở Hong Kong, lưu ý rằng các nhà sản xuất pin hàng đầu của Trung Quốc đã vượt lên trước các đối thủ Hàn Quốc trong việc sản xuất các cell pin có khả năng sạc nhanh nhất.

Pin Shenxing Plus của CATL, được ra mắt tại triển lãm ô tô Bắc Kinh vào đầu năm nay, hứa hẹn thời gian sạc tương đương với phạm vi 1 km mỗi giây hoặc 600 km trong 10 phút.

So với các hãng Trung Quốc, sạc siêu nhanh như hệ thống Supercharge của Tesla có công suất cao nhất 250 kW. (Ảnh: Reuters)

Về hạn chế, Lee Hang-koo, giám đốc Viện Công nghệ ô tô Jeonbuk tại Hàn Quốc, cho biết có bằng chứng cho thấy tuổi thọ của pin bị giảm do sạc siêu nhanh quá mức, cũng như nguy cơ cháy pin tăng lên do quá nhiệt.

Một lý do khiến tốc độ sạc của pin Trung Quốc vượt trội là do các nhà sản xuất tập trung vào pin lithium sắt phosphate hay LFP, loại pin ít bị quá nhiệt hơn so với pin giàu niken của các nhà sản xuất pin Hàn Quốc.

Tuần trước, công ty mẹ của LG Energy Solution là LG Chem thông báo, họ đã phát triển một "lớp gia cố an toàn" có khả năng phản ứng với nhiệt độ, độ dày bằng 1/100 sợi tóc người, được thiết kế để giảm nguy cơ xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, nguyên nhân chính gây ra cháy pin.

Nhưng theo Beveridge, ngành công nghiệp này đang tiến gần đến điểm tới hạn, khi mà việc sở hữu một chiếc xe điện sẽ không còn được coi là kém tiện lợi hơn so với việc sở hữu một chiếc ô tô có động cơ đốt trong tiêu chuẩn nữa.

"Nếu bạn nhìn vào những chiếc xe hiện đại ra đời tại Trung Quốc, bạn có thể thấy rằng việc đi được 700-800 km chỉ với 10 phút sạc sẽ sớm trở thành chuẩn mực. Như thế sẽ là quá đủ đối với đại đa số người tiêu dùng và đó là lý do tại sao xe điện cuối cùng sẽ chiến thắng", ông nhận định.