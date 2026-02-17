Công nhân, kỹ sư làm việc xuyên Tết tại dự án cầu trọng điểm của Hà Nội

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng, hoạt động thi công vẫn được duy trì theo kế hoạch.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại công trường, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục, các tổ đội thi công được bố trí làm việc phù hợp với điều kiện thời tiết nắng ráo đầu năm.
Nhà thầu tranh thủ thời điểm thuận lợi để đẩy nhanh các hạng mục đã có mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Đại diện Ban Quản lý dự án cho biết đây là công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, vì vậy tiến độ thi công được theo dõi sát sao. Trọng tâm hiện nay là hoàn thành các hạng mục trụ cầu trước thời điểm lũ Tiểu mãn, hạn chế ảnh hưởng của điều kiện thủy văn đến quá trình triển khai.
Trong dịp Tết Bính Ngọ, các đơn vị thi công duy trì khoảng 70% nhân lực trên công trường. Công nhân được nghỉ từ chiều 29 Tết đến hết sáng mùng 1, sau đó quay trở lại làm việc. Theo kế hoạch, từ mùng 5 Tết, 100% kỹ sư và công nhân sẽ có mặt đầy đủ để triển khai đồng loạt các phần việc.
Đến nay, phần cầu chính đã hoàn thành khoan 114/128 cọc. Đây là hạng mục nền móng quan trọng, tạo tiền đề cho các bước thi công tiếp theo. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, khu vực phường Bồ Đề đã bàn giao khoảng 7,6/27ha; riêng phía phường Cửa Nam hiện chưa có mặt bằng để triển khai. Ban quản lý cho biết sẽ tổ chức thi công tối đa trên các khu vực đã được bàn giao, tránh để gián đoạn tiến độ chung.
Anh Nguyễn Văn Nam (quê ở Ninh Bình), công nhân đang làm việc tại công trường, cho biết dù Tết là dịp sum họp gia đình, nhiều người vẫn ở lại để bảo đảm công việc. Khối lượng thi công lớn, yêu cầu tiến độ cao nên các tổ đội thống nhất nghỉ ngắn ngày rồi trở lại công trường sớm.
"Doanh nghiệp cũng bố trí điều kiện sinh hoạt để người lao động yên tâm làm việc trong những ngày đầu năm. Anh em công nhân, kỹ sư ai cũng đều có quyết tâm rất cao sẽ sớm hoàn thiện công trình trọng điểm của thành phố", anh Nam nói.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo gồm hai dự án thành phần, tổng mức đầu tư khoảng 15.967 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam); điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (các phường Long Biên và Bồ Đề). Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18km.
Cầu chính dài 870m, gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu, mỗi nhịp dài 145m, sử dụng kết cấu vòm thép. Cầu dẫn hai phía dài khoảng 1.150m, kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực và dầm bản rỗng. Toàn tuyến có ba nút giao gồm nút giao đê hữu Hồng; nút giao đê tả Hồng - Cổ Linh; và nút giao với đường Nguyễn Sơn, được thiết kế phù hợp với quy hoạch hiện hành.
Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027, góp phần tăng cường kết nối giao thông giữa khu vực trung tâm Hà Nội với phía đông thành phố.
