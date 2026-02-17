Công nhân, kỹ sư làm việc xuyên Tết tại dự án cầu trọng điểm của Hà Nội

Đến nay, phần cầu chính đã hoàn thành khoan 114/128 cọc. Đây là hạng mục nền móng quan trọng, tạo tiền đề cho các bước thi công tiếp theo. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, khu vực phường Bồ Đề đã bàn giao khoảng 7,6/27ha; riêng phía phường Cửa Nam hiện chưa có mặt bằng để triển khai. Ban quản lý cho biết sẽ tổ chức thi công tối đa trên các khu vực đã được bàn giao, tránh để gián đoạn tiến độ chung.