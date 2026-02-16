Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương vua Lý Thái Tổ và chúc Tết Nhân dân Thủ đô

Ngay trước thời khắc Giao thừa Tết Bính Ngọ, tối 16/2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương tại tượng đài vua Lý Thái Tổ; thăm hỏi, chúc Tết Nhân dân Thủ đô đón năm mới tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn vua Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam anh hùng, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống vô cùng quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gặp gỡ Nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm mừng tuổi, chúc Tết đại diện Nhân dân Thủ đô.
Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi người dân tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.
Tổng Bí thư thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng Công an Nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết các công nhân môi trường.
