Giữ nhịp bầu trời mùa cao điểm Tết

(VTC News) -

Những ngày Tết không nghỉ trên bầu trời

Tiếp viên trưởng Phạm Thị Thanh Huyền vốn xuất thân là sinh viên chuyên ngành ngân hàng và từng nghĩ mình sẽ gắn bó với lĩnh vực tài chính. Thế nhưng, một lần đọc được thông tin tuyển dụng tiếp viên hàng không trên báo, chị quyết định nộp hồ sơ. Cơ duyên ấy đã mở ra hành trình 12 năm gắn bó bền bỉ cùng Vietnam Airlines.

Những chuyến bay nối dài qua năm tháng, đặc biệt là các mùa cao điểm Tết, đã rèn giũa trong chị tinh thần kỷ luật, sự thấu cảm và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo của Hãng hàng không Quốc gia.

Tiếp viên trưởng Phạm Thị Thanh Huyền với 12 năm gắn bó cùng Vietnam Airlines.

Theo chị Huyền, cao điểm Tết là giai đoạn áp lực nhất trong năm. Sản lượng khai thác tăng cao, nhiều chuyến bay đêm và sáng sớm được bổ sung để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Lượng hành khách đông hơn thường lệ, ai cũng mang theo nhiều hành lý, quà cáp. Số người cao tuổi, trẻ em và hành khách cần hỗ trợ đặc biệt cũng tăng đáng kể.

“Chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, phối hợp chặt chẽ hơn với các bộ phận liên quan để mọi khâu đều chủ động, đảm bảo chuyến bay an toàn và đúng giờ”, chị nói.

Với vai trò tiếp viên trưởng, áp lực lớn nhất đối với chị Huyền là duy trì sự ổn định giữa nhịp khai thác cao và nhiều yếu tố khó lường như thời tiết hay việc thay đổi lịch trình. Trong bối cảnh hành khách ai cũng háo hức mong sớm được về nhà, tổ bay vừa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn, an ninh, vừa giữ tinh thần tích cực để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho hành khách.

Chị Huyền chia sẻ, dẫu là cao điểm Tết hay ngày thường, tổ tiếp viên vẫn luôn có những công việc thầm lặng với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi bản thân mỗi thành viên trong tổ bay phải tập trung cao độ. Trước mỗi chuyến bay, tổ tiếp viên có mặt từ sớm để họp tổ, cập nhật hành trình, tình trạng tàu bay, trao đổi về đặc điểm hành khách. Khi khách lên máy bay, phía sau nụ cười chào đón là sự quan sát liên tục để hỗ trợ kịp thời, sắp xếp hành lý hợp lý và phối hợp với lực lượng mặt đất nhằm bảo đảm giờ cất cánh.

Tiếp viên trưởng cũng nhấn mạnh: “Trong cao điểm Tết, việc phân công rõ ràng ngay từ đầu chuyến bay giúp tổ bay vận hành nhịp nhàng. Khi một vị trí phát sinh khối lượng công việc lớn, các thành viên sẵn sàng hỗ trợ nhau để giữ ổn định chất lượng dịch vụ.”

Sau chuyến bay, tổ bay tiếp tục hoàn thiện báo cáo, ghi nhận các vấn đề phát sinh và đánh giá chất lượng dịch vụ. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm cao là nền tảng để mỗi chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay mùa Tết diễn ra thông suốt.

Năm nay, bên cạnh những công việc mọi năm vẫn làm, đội ngũ tiếp viên còn bước vào cao điểm Tết với quyết tâm cao hơn khi chiến dịch “Nhà đẹp đón Tết” tăng cường vệ sinh tàu bay được Vietnam Airlines phát động trong toàn hệ thống. Tổ tiếp viên đã phối hợp với các đơn vị nhằm mang đến không gian tàu bay sạch sẽ, chỉn chu cho hành khách trong những ngày đầu xuân, đồng thời cũng giúp tiếp viên tự tin hơn khi phục vụ.

Nữ tiếp viên trưởng cùng tổ tiếp viên họp chuẩn bị trước giờ làm nhiệm vụ mùa cao điểm.

Phía sau nụ cười là bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là chuyến bay cất cánh vào đêm 30 Tết. Khi máy bay vừa rời mặt đất, qua ô cửa sổ có thể thấy pháo hoa rực sáng khắp thành phố phía dưới. Trong khoang khách, hành khách đồng loạt chúc mừng năm mới, vỗ tay và nâng ly rượu vang do tổ tiếp viên phục vụ. Cơ trưởng phát thanh gửi lời chúc hạnh phúc, bình an và may mắn tới tất cả hành khách.

“Giữa không khí rộn ràng ấy, tôi có một chút nhớ nhà. Nhưng khi đã ở vị trí làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn giữ sự tập trung cao độ và tác phong chuyên nghiệp. Cũng chính những khoảnh khắc đặc biệt ấy đã khiến tôi thêm tự hào vì được góp phần mang không khí Tết đến cho hành khách trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm”, chị Huyền kể lại.

Vượt lên trên cảm xúc riêng trong những chuyến bay ngày Tết, điều đọng lại với chị nhiều hơn cả là niềm vui khi được lắng nghe những câu chuyện đoàn tụ của hành khách, được đồng hành cùng họ trên chuyến bay trở về nhà.

Những lần đón giao thừa trên mây cùng đồng nghiệp cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt trong 12 năm gắn bó với nghề của nữ tiếp viên trưởng. Chính những trải nghiệm ấy đã tiếp thêm động lực để chị và đồng đội giữ trọn sự chuyên nghiệp, thực hiện sứ mệnh bảo đảm an toàn và mang đến hành trình trọn vẹn cho hành khách trong những chuyến bay xuân.

Theo chị, bản sắc của đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines được hình thành từ tính kỷ luật, tác phong phục vụ đúng mực, chuyên nghiệp, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của ngành hàng không cùng văn hóa phục vụ đậm chất Việt, tinh tế và hiếu khách. Trong những giai đoạn áp lực cao như dịp Tết, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng càng được thể hiện rõ, khi mỗi thành viên đều đặt an toàn và chất lượng phục vụ lên trên cảm xúc riêng.

Câu chuyện của tiếp viên trưởng Phạm Thị Thanh Huyền cho thấy, phía sau mỗi nụ cười trên những chuyến bay ngày Tết là sự kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm được rèn giũa qua năm tháng. Giữa thời khắc thiêng liêng của Tết đoàn viên, đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines vẫn lặng lẽ giữ nhịp bầu trời, để mỗi chuyến bay ngày xuân trở thành hành trình kết nối yêu thương, mang mùa xuân và sự bình an đến với mọi nhà.