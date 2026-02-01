Chủ tịch Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán

Tối 16/2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đi thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại một số đơn vị làm nhiệm vụ xuyên Tết trên địa bàn Hà Nội.
Ông Vũ Đại Thắng động viên, chúc Tết những công nhân vệ sinh môi trường đang ứng trực tại khu vực hồ Hoàn Kiếm...
... và cán bộ, nhân viên Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đang ứng trực dọn vệ sinh khu vực hồ.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của lực lượng công nhân vệ sinh môi trường - những người làm việc thầm lặng để giữ gìn diện mạo Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp trong dịp Tết.
Ông cũng đến thăm điểm trực điều độ điện số 274 phố Tôn Đức Thắng...
... và tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân làm việc tại đây.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, động viên các đơn vị trực Tết Nguyên đán.
Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội tại số 11 phố Phan Chu Trinh cũng là đơn vị được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, chúc Tết vào đêm giao thừa.
