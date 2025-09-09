Công nghệ sạc xe điện siêu tốc từ 10 đến 80% trong 6,5 phút

(VTC News) -

Tại Triển lãm Ô tô Munich, Rimac Technology đã giới thiệu trục e-axle (trục truyền động điện) và pin thể rắn thế hệ tiếp theo của mình. Những công nghệ này có thể được nhiều nhà sản xuất ô tô sử dụng thời gian tới.

Về pin, Rimac hợp tác với ProLogium và Mitsubishi Chemical Group để phát triển pin thể rắn thế hệ mới, với mục tiêu đạt được "mật độ năng lượng và độ an toàn vượt trội". Pin có dung lượng 100 kWh và mật độ năng lượng 260 Wh/kg.

Điều ấn tượng nhất là khả năng sạc siêu tốc, chỉ mất 6,5 phút để sạc từ 10% lên 80% bằng bộ sạc nhanh. Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, pin này có mặt trên thị trường vào quý IV năm 2027. Dù chưa công bố đối tác, Rimac hiện có mối quan hệ với nhiều hãng xe lớn như BMW và Porsche.

Rimac hợp tác với ProLogium và Mitsubishi Chemical Group để phát triển pin thể rắn thế hệ mới. (Ảnh: Rimac)

Bên cạnh đó, Rimac cũng giới thiệu pin Evo, dự kiến ra mắt vào giữa năm 2026. Mẫu pin này cũng có dung lượng 100 kWh nhưng mật độ năng lượng thấp hơn (213 Wh/kg) và thời gian sạc từ 10% lên 80% lâu hơn, mất hơn 16 phút.

Rimac còn trưng bày hai loại pin hybrid, gồm một đơn vị có thể mở rộng dung lượng từ 1 đến 17 kWh, ra mắt vào đầu năm sau.

Ông Nurdin Pitarević, Giám đốc điều hành của Rimac Technology, cho biết: "Chúng tôi đang phát triển giải pháp sẵn sàng thương mại hóa để cung cấp năng lượng cho hàng trăm nghìn xe trong những năm tới".

Ngoài ra, Rimac còn giới thiệu hai trục e-axle (trục truyền động điện) là Sinteg 300 và 550. Được thiết kế cho các "mẫu xe hiệu suất cao", từ hot hatch đến SUV, các trục này có công suất từ 201 mã lực (150 kW) đến 483 mã lực (360 kW). Phiên bản 550 bắt đầu sản xuất từ năm sau.