Tera345SL Plus - xe tải 3.5 tấn thùng dài 6m3 hoàn toàn mới

(VTC News) -

Thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới - mẫu xe tải 3.5 tấn thùng dài 6m3 Tera345SL Plus đã làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn về dòng xe tải nhẹ, mang đến một chuẩn mực mới với sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh động cơ, độ bền khung gầm, thiết kế hiện đại và tiện nghi.

Mẫu xe tải hạng nhẹ Tera345SL Plus hoàn toàn mới.

Ngôn ngữ thiết kế của tương lai

Một yếu tố đặc biệt tạo nên sự khác biệt của xe Tera345SL Plus chính là thiết kế ngoại thất mang ngôn ngữ của tương lai. Cabin xe được tạo hình khối vuông vức, thể hiện sự vững chãi, mặt ca-lăng với họa tiết khối kim cương kết hợp viền chrome tối giản, sang trọng cùng cản trước bề thế, mạnh mẽ - khác hẳn sự đơn điệu thường thấy trên xe tải truyền thống.

Ngôn ngữ thiết kế chuẩn tương lai trên xe tải Tera345SL Plus.

Hệ thống chiếu sáng được đầu tư kỹ lưỡng với thiết kế đa tầng hiện đại, kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày và đèn pha Halogen projector. Không chỉ tăng tính thẩm mỹ, hệ thống đèn này còn giúp chiếc xe dễ dàng nhận diện từ xa và cải thiện khả năng quan sát. Rõ ràng, Tera345SL Plus là mẫu xe tải mang chuẩn mực mới, kết hợp hài hoà giữa thẩm mỹ và tính thực dụng.

Tiện nghi nội thất mang lại trải nghiệm độc đáo

Tera345SL Plus có khoang cabin lớn nhất phân khúc gồm 3 chỗ ngồi, mang đến không gian rộng rãi, thoải mái cùng nhiều trang bị nội thất tiện nghi. Ghế da cao cấp phong cách thể thao với độ ngả lưng rộng giúp giảm mệt mỏi trong những chuyến đi dài.

Vô lăng 3 chấu gật gù điều chỉnh xa gần linh hoạt theo độ dài tay của bác tài, kết hợp trợ lực thủy lực vừa đánh lái nhẹ nhàng nhẹ nhàng, vừa chính xác tương đương với nhiều dòng xe du lịch.

Taplo thiết kế tối giản, sang trọng với màn hình trung tâm LCD 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, Autolink và tích hợp camera lùi giúp người lái dễ dàng quan sát phía sau xe; đồng hồ công-tơ-mét dạng LED Digital hiển thị sắc nét, trực quan mọi thông tin cần thiết; điều hòa 2 chiều nóng/lạnh; cửa sổ chỉnh điện một chạm,... Có thể thấy, Tera345SL Plus đã đưa trải nghiệm trong cabin xe tải lên một tầm cao mới.

Thùng hàng siêu rộng – Đáp ứng mọi nhu cầu vận tải

Điểm mạnh then chốt của Tera345SL Plus chính là khả năng chuyên chở với kích thước thùng lớn nhất trong phân khúc xe tải 3.5 tấn thùng dài 6m3. Phiên bản thùng lửng và thùng mui bạt của mẫu xe sở hữu thiết kế thùng 7 bửng mở, đồng thời trên phiên bản thùng kín, mẫu xe được thiết kế cửa hông mở 2 bên rộng 2m, duy nhất trong phân khúc giúp xếp/dỡ hàng hoá linh hoạt từ nhiều phía.

Tera 345SL Plus được tối ưu chiều rộng lọt lòng lên tới 2,180 mm và thể tích khoang hàng lên đến 28,2 m3, mẫu xe có thể dễ dàng vận chuyển những mặt hàng cồng kềnh, có thể tích lớn như ống thép, ống nước, bồn chứa. Đặc biệt, bác tài có thể sắp xếp hai hàng pallet có kích thước chuẩn ISO.

Tera 345SL Plus - Chuyên gia chở hàng siêu dài, siêu cồng kềnh.

Động cơ ISUZU – Biểu tượng sức mạnh và uy tín

Tera345SL Plus với trái tim là khối động cơ Nhật Bản - ISUZU 2.77L, cho công suất 116 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285Nm, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Đây là thế hệ động cơ tiên tiến, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo khả năng vận hành mạnh mẽ.

Việc trang bị hệ thống Turbo tăng áp kết hợp cùng công nghệ phun nhiên liệu cao áp Common-rail của BOSCH giúp xe đạt lực kéo tối đa ở vòng tua máy thấp và tăng tốc mượt mà, hoạt động ổn định trong mọi điều kiện đường sá. Đồng thời, công nghệ này tối ưu hóa hiệu suất đốt cháy nhiên liệu, tiết kiệm chi phí vận hành.

Khung gầm chắc chắn và bền bỉ

Hệ thống chassis dùng thép cường độ cao với đầu cabin được nhúng ED toàn phần tăng khả năng chịu lực, độ bền và chống ăn mòn. Đồng thời, chassis được xử lý chống gỉ với kết cấu vững chắc, chịu tải lớn, vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ khung xe.

Mặt khác, hệ thống phanh khí xả - thường xuất hiện trên các dòng xe tải cỡ lớn, cũng được trang bị cho mẫu xe này, hỗ trợ người lái tối đa khi đi đường dài hoặc xuống dốc. Giúp kéo dài tuổi thọ cho hệ thống phanh chính là thuỷ lực hai dòng và trợ lực chân không, Tera345SL Plus mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi hành trình.

Với thiết kế tối ưu, Tera345SL Plus là giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu khả năng vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí vận hành và tăng hiệu quả kinh doanh. So với những mẫu xe tải hạng nhẹ thường bị hạn chế về kích thước thùng, đây chính là ưu thế vượt trội mà không dễ tìm thấy trên thị trường.

Theo bà Nguyễn Thuỵ Huệ - Giám đốc Kinh doanh & Marketing Công ty TNHH Daehan Motors - chia sẻ: “Tera345SL Plus là sản phẩm tải nhẹ thùng dài hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế: tối giản, hiện đại, sang trọng chuẩn tương lai. Tera345SL Plus tự tin tiếp nối sự thành công của đàn anh Tera345SL, tạo nên những chuẩn mực và tiêu chuẩn chất lượng mới."