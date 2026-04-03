Công nghệ 3/4: Trung Quốc mở rộng chương trình Nhân dân tệ số

(VTC News) -

Trung Quốc mở rộng chương trình nhân dân tệ số

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo bổ sung thêm 12 ngân hàng thương mại vào danh sách các đơn vị vận hành đồng nhân dân tệ số. Trong số này có những tên tuổi lớn như Ngân hàng CITIC, Ngân hàng Everbright, Ngân hàng Guangfa và Ngân hàng Phát triển Phố Đông Thượng Hải.

Tổng số ngân hàng được phép tham gia chương trình hiện tăng lên 22.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Nguồn: Reuters)

Theo PBOC, việc mở rộng nhằm tăng tính bao trùm của dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thanh toán "an toàn, tiện lợi và hiệu quả" của người dân. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt năm 2019, tốc độ đưa đồng tiền số này vào đời sống thực tế vẫn khá chậm, do người tiêu dùng đã quen với các nền tảng thanh toán phổ biến như Alipay và WeChat Pay.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt quản lý tiền mã hóa và cấm stablecoin, tạo sự khác biệt rõ rệt với Mỹ - nơi chính quyền thúc đẩy phát triển tiền kỹ thuật số.

PBOC khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng số lượng tổ chức vận hành theo nguyên tắc thị trường và pháp luật, hướng tới môi trường cạnh tranh công bằng cho đồng nhân dân tệ số.

Hy Lạp chuẩn bị cấm mạng xã hội cho trẻ dưới 15 tuổi

Chính phủ Hy Lạp dự kiến sẽ công bố lệnh cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội trong những ngày tới. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng nghiện điện thoại, bắt nạt trực tuyến và nguy cơ trẻ em không thể tự bảo vệ mình trên môi trường số. Khảo sát gần đây cho thấy khoảng 80% người dân ủng hộ biện pháp mạnh tay này.

Các chuyên gia cảnh báo số lượng cuộc gọi đến đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bắt nạt mạng tăng gấp đôi trong giai đoạn 2024 - 2025.

Ngoài ra, nhiều trẻ em còn đối mặt với tình trạng bị tống tiền, thông tin sai lệch và ngôn từ thù ghét. Chính phủ Hy Lạp trước đó đã cấm điện thoại trong trường học và triển khai nền tảng kiểm soát dành cho phụ huynh.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo ngại trẻ sẽ tìm cách lách luật, trong khi một số khác cho rằng giải pháp tốt nhất vẫn là quản lý trong gia đình. Về phía thanh thiếu niên, nhiều em thừa nhận khó tưởng tượng cuộc sống không có mạng xã hội, bởi đó đã trở thành một phần gắn bó từ nhỏ.

OpenAI đưa chế độ giọng nói ChatGPT lên CarPlay

OpenAI công bố tính năng ChatGPT Voice mode có thể sử dụng trực tiếp trên hệ thống Apple CarPlay. Người dùng chỉ cần cập nhật iOS và ứng dụng ChatGPT phiên bản mới nhất, sau đó kết nối iPhone với CarPlay để bắt đầu trải nghiệm trò chuyện bằng giọng nói ngay trên xe.

Giao diện CarPlay hiển thị chế độ trò chuyện giọng nói của ChatGPT. (Nguồn: OpenAI)

Tuy nhiên, tính năng này có một số giới hạn. ChatGPT không thể điều khiển các chức năng của xe như chỉnh nhiệt độ hay đổi bài hát, những tác vụ này vẫn cần Siri. Ngoài ra, người dùng không thể kích hoạt ChatGPT bằng từ khóa gọi nhanh như với Siri, mà phải mở ứng dụng ChatGPT trên CarPlay và chọn cuộc trò chuyện gần đây hoặc ghim sẵn.

Dù vậy, OpenAI kỳ vọng Voice mode sẽ hữu ích trong việc đưa ra lời khuyên, gợi ý ý tưởng hoặc luyện tập ngôn ngữ khi lái xe. Đây được xem là bước tiến mới trong việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với trải nghiệm di động, bổ sung cho hệ sinh thái CarPlay của Apple.