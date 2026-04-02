Facebook đóng cửa Messenger.com từ tháng 4/2026

"Messenger.com sẽ chuyển sang fb.com/messages vào ngày 16/4/2026", Facebook gửi thông báo đến người dùng. "Chúng tôi biết các cuộc trò chuyện của bạn rất quan trọng nhưng bạn không phải lo lắng. Bạn vẫn có thể tiếp tục chat trên Facebook và ứng dụng Messenger".

Tại phần "Trung tâm trợ giúp" trên nền tảng ứng dụng, Facebook hiện thị thông báo: "Từ tháng 4/2026, messenger.com sẽ chuyển sang facebook.com/messages. Bạn có thể dùng facebook.com/messages để tiếp tục nhắn tin trên web".

Facebook cho biết, sau khi messenger.com ngừng hoạt động, hệ thống sẽ tự động chuyển người dùng sang dùng facebook.com/messages để nhắn tin trên máy tính. Người dùng có thể tiếp tục trò chuyện trên đó hoặc ứng dụng di động Messenger.

"Ứng dụng Messenger dành cho máy tính không còn hoạt động. Nếu đang dùng Messenger mà không có tài khoản Facebook, bạn có thể tiếp tục trò chuyện trên ứng dụng di động Messenger", Facebook lưu ý người dùng.

Người dùng muốn khôi phục lại lịch sử trò chuyện có thể thực hiện bằng mã PIN. Nếu không nhớ mã PIN, người dùng có thể đặt lại trên điện thoại hoặc máy tính bằng cách vào: Cài đặt > Quyền riêng tư và an toàn > Đoạn chat mã hóa đầu cuối > Lưu trữ an toàn > Đặt lại mã PIN.

Theo trang tin công nghệ Mỹ TechCrunch, Messenger ban đầu ra mắt dưới tên Facebook Chat vào năm 2008. Đến năm 2011, nền tảng được đổi tên thành Messenger và ban đầu là một phần của ứng dụng Facebook.

Năm 2014, Messenger trở thành một dịch vụ độc lập và có ứng dụng máy tính vào năm 2020. Ứng dụng máy tính bị khai tử vào tháng 12/2025 và website hiện cũng chuẩn bị đóng cửa.

Meta không nêu rõ lý do cho việc đóng cửa này. Theo dữ liệu từ nhiều đơn vị thống kê, Messenger vẫn nằm trong top 4 ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất thế giới. Do đó, người dùng tỏ ra không hài lòng với quyết định mới nhất của Meta.