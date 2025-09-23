Công nghệ 23/9: NASA công bố 10 phi hành gia mới, hướng tới Mặt Trăng và sao Hỏa

(VTC News) -

NASA công bố lớp phi hành gia mới

10 phi hành gia mới của NASA sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ tại Sao Hỏa. (Nguồn: AP)

Ngày 22/9/2025, NASA giới thiệu 10 phi hành gia mới được chọn từ hơn 8.000 ứng viên – lần đầu tiên có nhiều nữ hơn nam trong một lớp tuyển chọn. Họ gồm các nhà khoa học, kỹ sư và phi công thử nghiệm, trong đó có:

Một kỹ sư SpaceX từng thực hiện chuyến bay thương mại với chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của tư nhân.

Một nhà địa chất từng tham gia dự án xe tự hành Curiosity trên sao Hỏa.

Nhiều sĩ quan quân đội và chuyên gia phóng tên lửa.Họ sẽ trải qua 2 năm huấn luyện trước khi đủ điều kiện bay vào không gian.

NASA kỳ vọng một trong số họ có thể là người đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa.

Blue Origin giành hợp đồng đưa xe thám hiểm VIPER lên Mặt Trăng

Hình ảnh mô phỏng tàu Blue Moon Mk1 đưa xe VIPER đến vùng cực nam Mặt Trăng. (Nguồn: NASA)

Ngày 22/9/2025, NASA đã trao cho Blue Origin hợp đồng trị giá khoảng 190 triệu USD để đưa xe thám hiểm VIPER đến vùng cực nam của Mặt Trăng bằng tàu đổ bộ Blue Moon Mk1 không người lái.

VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) từng bị NASA hủy bỏ vào năm 2024 do chi phí đội lên quá cao, dù phần lớn phần cứng đã hoàn thiện.

Với hợp đồng mới, VIPER sẽ được triển khai vào cuối năm 2027 để khoan và khảo sát lớp băng nước tiềm năng – nguồn tài nguyên quan trọng cho các sứ mệnh dài hạn trên Mặt Trăng.

Oracle sẽ có cùng lúc 2 CEO mới

Cựu CEO Safra Catz sẽ nắm giữ vai trò Phó chủ tịch điều hành HĐQT tại Oracle. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 22/9/2025, Oracle công bố bổ nhiệm Clay Magouyrk và Mike Sicilia làm đồng CEO, thay thế Safra Catz – người sẽ chuyển sang vai trò Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

Magouyrk từng là thành viên sáng lập nhóm kỹ thuật đám mây của Oracle và lãnh đạo mảng hạ tầng đám mây hơn 10 năm. Còn Sicilia gia nhập Oracle từ năm 2008 qua thương vụ mua lại Primavera Systems và gần đây giữ chức Chủ tịch mảng ngành công nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Oracle đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng AI, bao gồm các thỏa thuận lớn với OpenAI và Meta.

Nvidia bắt tay OpenAI, đầu tư 100 tỷ USD vào hạ tầng siêu AI

Ngày 22/9/2025, OpenAI công bố hợp tác chiến lược với Nvidia nhằm xây dựng ít nhất 10 gigawatt trung tâm dữ liệu AI sử dụng hệ thống của Nvidia – tương đương hàng triệu GPU phục vụ phát triển mô hình mới.

Nvidia cam kết đầu tư dần tới 100 tỷ USD cho OpenAI, tùy theo tiến độ triển khai hạ tầng. Thỏa thuận này đánh dấu bước chuyển lớn sau khi Microsoft không còn là nhà cung cấp tính toán duy nhất cho OpenAI.

CEO Sam Altman khẳng định: “Hạ tầng tính toán sẽ là nền tảng cho nền kinh tế tương lai”.