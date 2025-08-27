Công nghệ 27/8: Sắp diễn ra Diễn đàn ứng dụng TMĐT và Công nghệ số 2025

(VTC News) -

Diễn đàn ứng dụng TMĐT và Công nghệ số Việt Nam 2025

Ngày 5/9, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương sẽ chủ trì tổ chức “Diễn đàn Ứng dụng Thương mại điện tử & Công nghệ số Việt Nam năm 2025”.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam International Sourcing 2025, dự kiến quy tụ gần 600 gian hàng trong và ngoài nước, cùng sự tham dự của nhiều đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Pháp, Singapore, Malaysia và các thị trường trọng điểm khác.

Diễn đàn Ứng dụng Thương mại điện tử & Công nghệ số Việt Nam năm 2025 quy tụ những sàn TMĐT lớn như Amazon, Shopee, Tiktok Shop... (Ảnh: Cục TMĐT & Kinh tế số)

Diễn đàn năm nay tiếp tục khẳng định vai trò là “điểm hẹn chiến lược” của cộng đồng thương mại điện tử và công nghệ số Việt Nam. Không chỉ mang đến bức tranh toàn cảnh về xu hướng thương mại điện tử toàn cầu, sự kiện còn tạo ra không gian kết nối thiết thực để các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu, hợp tác đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn có sự tham gia của những tên tuổi lớn như Amazon Global Selling, Shopee, Tiktok Shop, ViettelPost, Vietnam Post, JD Logistics, Fado, Sendo Farm, Taureau AI (Pháp) … sẽ giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận những giải pháp tiên tiến nhất để tối ưu chuỗi cung ứng, vận hành logistics và chiến lược marketing lĩnh vực trong thương mại điện tử nói chung.

Hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity “tiến vào” thị trường Nhật Bản

Ngày 26/8 tại Tokyo, Công ty VNPT-IT (đơn vị thành viên của Tập đoàn VNPT) và Công ty Cổ phần GEMJPN ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chính thức đưa hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity (VCI) vào thị trường Nhật Bản.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa VNPT-IT và GEMJPN tại Tokyo. (Ảnh: VNPT)

Trọng tâm là các giải pháp thuộc hệ sinh thái VNPT Cyber Immunity bao gồm dịch vụ giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin, phân tích mối đe dọa, kiểm thử xâm nhập và đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật. Với vai trò là tấm lá chắn trên không gian mạng cho người Việt, đảm bảo tín nhiệm số cho quốc gia thông qua việc tư vấn và thực thi các giải pháp bảo mật tổng thể, hiện, VNPT Cyber Immunity đã và đang phục vụ hơn 600 khách hàng trong đó có nhiều dự án trong điểm quốc gia của Bộ Công An, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Tài chính…

Lễ ký kết tại Tokyo đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghệ Việt – Nhật. Đây không chỉ là cơ hội mở rộng kinh doanh cho VNPT-IT và GEMJPN, mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược “Go Global” của VNPT Cyber Immunity, khẳng định vị thế ngành an ninh mạng Việt Nam trên bản đồ công nghệ bảo mật thế giới.

Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone mới trong sự kiện ngày 9/9 tới

Theo thư mời được gửi đi mới đây, Apple (AAPL.O) sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9, nơi công ty dự kiến ​​sẽ ra mắt iPhone, đồng hồ và các thiết bị mới khác.

Sự kiện sẽ được tổ chức tại Nhà hát Steve Jobs thuộc trụ sở chính của Apple ở Cupertino, California và là minh chứng cho những nỗ lực của công ty trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị của mình.

Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9 tới. (Nguồn: Reuters)

Các phương tiện truyền thông đưa tin Apple cũng sẽ ra mắt phiên bản mỏng hơn của iPhone mới nhất, có thể được gọi là iPhone Air, tương tự như dòng iPad Air và MacBook Air.

Bloomberg News gần đây đưa tin, công ty cũng dự kiến ​​sẽ giới thiệu Apple Watch cao cấp, giá rẻ mới, iPad Pro nâng cấp và phiên bản nhanh hơn của tai nghe Vision Pro.

Vào tháng 6, Apple đã công bố một loạt các tính năng AI và phần mềm, cùng với việc đại tu hệ điều hành — thiết kế lại các biểu tượng và menu sao cho giống với thứ mà họ gọi là "kính lỏng".