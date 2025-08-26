Công nghệ 26/8: Elon Musk khởi kiện Apple, OpenAI

(VTC News) -

Elon Musk kiện Apple và OpenAI

Công ty xAI của Elon Musk và X Corp. đã đệ đơn kiện Apple và OpenAI, cáo buộc họ duy trì thế độc quyền bất hợp pháp trong ngành trí tuệ nhân tạo. Vụ kiện tập trung vào việc tích hợp ChatGPT vào iPhone thông qua nền tảng Apple Intelligence.

Musk cho rằng Apple đã “ưu tiên” ChatGPT trong App Store, khiến các ứng dụng AI cạnh tranh như Grok và X bị “gạt ra ngoài”. Ông tuyên bố người dùng iPhone bị ép buộc sử dụng ChatGPT như chatbot mặc định, làm giảm khả năng tiếp cận của các ứng dụng bên thứ ba.

Elon Musk cáo buộc các công ty công nghệ như Grok và X bị Bigtechs chèn ép. (Nguồn: Tesla)

Theo đơn kiện, Apple và OpenAI đã “khóa chặt thị trường” để ngăn cản các đối thủ cạnh tranh. Việc ChatGPT được tích hợp sâu vào hệ điều hành iPhone giúp OpenAI tiếp cận hàng tỷ lượt tương tác từ hàng trăm triệu thiết bị, tạo ra lợi thế không công bằng.

OpenAI gọi vụ kiện là “một phần trong mô hình quấy rối liên tục” của Musk. Trong khi đó, Apple khẳng định App Store được thiết kế “công bằng và không thiên vị”, bác bỏ các cáo buộc từ Musk.

Thử nghiệm xe tự lái giữa lòng New York

Waymo vừa được cấp phép thử nghiệm xe tự lái tại Manhattan và Downtown Brooklyn — hai khu vực nhộn nhịp bậc nhất của New York City. Đây là lần đầu tiên thành phố cấp phép cho việc “triển khai thử nghiệm” xe tự lái, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành giao thông thông minh.

Dù là xe tự lái, Waymo vẫn phải đảm bảo có tài xế ngồi sau vô lăng trong suốt quá trình thử nghiệm. Điều này là bắt buộc theo luật bang New York, vốn chưa cho phép xe hoạt động hoàn toàn không người lái.

Công nghệ cảm biến tối tân của Waymo sẵn sàng đối mặt với thách thức giao thông phức tạp tại New York. (Nguồn: Waymo)

Waymo phải thường xuyên gửi dữ liệu thử nghiệm cho Sở Giao thông Vận tải để chứng minh tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và bảo mật, đặc biệt là về an ninh mạng.

New York không chỉ đông dân mà còn có hệ thống giao thông hỗn loạn, nhiều người đi bộ, xe đạp, taxi và các tình huống khó lường. Việc thử nghiệm tại đây là phép thử cực kỳ khắt khe cho công nghệ tự lái — nếu vượt qua được, Waymo sẽ có cơ sở vững chắc để mở rộng dịch vụ đến các đô thị lớn khác.

Waymo được phép triển khai tối đa 8 xe cho đến cuối tháng 9/2025. Sau đó, công ty có thể xin gia hạn. Đồng thời, họ đang vận động hành lang để thay đổi luật, cho phép xe hoạt động hoàn toàn tự động trong tương lai.

Trung Quốc xây dựng nền tảng tính toán quốc gia

Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng một nền tảng tính toán tích hợp toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của tài nguyên tính toán. Mục tiêu là tăng cường năng lực công nghệ cốt lõi như chip AI và thuật toán mô hình ngôn ngữ lớn.

Theo các chuyên gia, sức mạnh tính toán là yếu tố then chốt trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Mỗi 1 nhân dân tệ đầu tư vào tính toán có thể tạo ra 3 - 4 nhân dân tệ tăng trưởng GDP. Trung Quốc hiện đang tăng trưởng sức mạnh tính toán khoảng 30% mỗi năm.

Một chú robot đang pha cà phê tại một công viên Trung Quốc vào ngày 27/11/2025. (Nguồn: Xinhua)

Nền tảng mới được mô tả là “mạng lưới thống nhất” giúp điều phối tài nguyên giữa các vùng miền. Ví dụ, doanh nghiệp ở miền Đông có thể sử dụng tài nguyên nhàn rỗi ở miền Tây để tiết kiệm chi phí. Một công ty y tế ở Bắc Kinh đã hoàn thành tác vụ AI với chi phí chỉ 10.000 nhân dân tệ, thay vì hơn 2 triệu.

Nền tảng hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng, gần 100 mô hình ngôn ngữ lớn được kết nối, phục vụ hơn 1.000 nhà phát triển.

Các công ty chip AI nội địa như Cambricon Technologies đang tăng trưởng mạnh mẽ. Cổ phiếu Cambricon đã tăng hơn 562% kể từ tháng 9/2024 và hiện là một trong những cổ phiếu đắt nhất trên thị trường A-share.