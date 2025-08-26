Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành KHCN, Bưu chính, Viễn thông

(VTC News) -

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh.

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, Triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành KH&CN Việt Nam. Đây cũng là dịp để truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào trí tuệ Việt Nam, và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Phối cảnh khu triển lãm thành tựu KHCN, ĐSMT&CĐS do Bộ KH&CN chủ trì. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Triển lãm được tổ chức cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 01 khu trung tâm và 05 phân khu nội dung, tương ứng với 05 giai đoạn lịch sử:

Phân khu trung tâm là khu vực dẫn nhập và tạo nhận diện tổng thể cho toàn bộ không gian triển lãm. Đây là nơi giới thiệu chủ đề, tư tưởng định hướng và cấu trúc nội dung của toàn triển lãm, góp phần gắn kết các phân khu trưng bày theo mạch thời gian xuyên suốt, bảo đảm tính hệ thống và hiệu quả dẫn dắt trải nghiệm của khách tham quan.

5 Phân khu theo dòng thời gian được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng gồm: Sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm KH&CN tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, và dữ liệu số hóa. Việc giới thiệu, trưng bày poster và sách được lồng ghép trong từng phân khu theo mạch nội dung lịch sử.

Phân khu 1: Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954): Phân khu này tái hiện vai trò của khoa học kỹ thuật, bưu điện và thông tin liên lạc trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc và sáng tạo trong điều kiện kháng chiến gian khổ, nhằm khơi gợi niềm tự hào dân tộc, lan tỏa các giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ, góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng thiết yếu của lực lượng khoa học kỹ thuật về quốc phòng, nông nghiệp, thông tin liên lạc và y tế trong đấu tranh giành độc lập.

Phân khu 2: Giai đoạn Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng CNXH ở miền Bắc (1954-1975): Phân khu này khẳng định vai trò của ngành KH&CN, Bưu điện trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời chi viện hiệu quả cho chiến trường miền Nam. Giai đoạn này đặt nền móng cho hệ thống khoa học kỹ thuật hiện đại đầu tiên của Việt Nam, với sự ra đời của nhiều viện nghiên cứu đầu ngành như Toán học, Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật quân sự…

Phân khu này góp phần kết nối dòng chảy lịch sử của ngành với bối cảnh đất nước trong thời kỳ đấu tranh thống nhất, khơi dậy niềm tự hào và ý thức kế thừa trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Phân khu 3: Giai đoạn Tiền Đổi mới (1975-1986): Phân khu này nhằm ghi nhận những nỗ lực của ngành KH&CN, Bưu chính, Viễn thông trong giai đoạn đất nước đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, hậu quả chiến tranh và bối cảnh quốc tế phức tạp. Đây là thời kỳ vừa duy trì hoạt động nghiên cứu ứng dụng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, vừa đặt nền móng cho cải cách và đổi mới thể chế KH&CN sau này.

Phân khu 4: Giai đoạn Đổi mới và Hội nhập (1986-2025): Phân khu này nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt, toàn diện của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quá trình phát triển đất nước giai đoạn đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Giai đoạn này chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về thể chế chính sách KH&CN, Thông tin và Truyền thông (Bưu chính, Viễn thông), sự hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số.

Phân khu góp phần truyền tải thông điệp phát triển đất nước dựa trên bộ ba trụ cột khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khẳng định vị thế đất nước Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội của các cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ toàn cầu.

Phân khu 5: Kỷ nguyên mới (từ 2025 trở đi): Phân khu này hướng tới truyền tải tầm nhìn chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong giai đoạn 2025-2045. Đây là giai đoạn thực hiện các chủ trương, đường lối mới được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển KHCN,ĐMST&CĐS quốc gia, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, hình thành các năng lực mới mang tính nền tảng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và chủ động thích ứng với những biến động toàn cầu.

Bên cạnh đó, thông qua trình diễn các công nghệ tiên phong với tính tương tác cao, phân khu này khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tinh thần kiến tạo tương lai, đặc biệt với giới trẻ, lực lượng trí thức và cộng đồng doanh nghiệp.

Phân khu này tập trung vào việc giới thiệu trực quan tầm nhìn và định hướng phát triển công nghệ quốc gia trong tương lai, trọng tâm là 11 nhóm công nghệ chiến lược nêu trong Quyết định số 1131. Hệ thống màn hình cảm ứng thông minh cho phép tra cứu thông tin doanh nghiệp công nghệ số (Make in Việt Nam).

Sự kiện được kỳ vọng mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng tiếp tục đổi mới trong thời đại số.

Song song với triển lãm, diễn đàn "Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" sẽ diễn ra vào sáng 29/8 tại VEC.