Công nghệ 24/10: Microsoft tung trình duyệt AI cạnh tranh trực tiếp với OpenAI

Microsoft tung trình duyệt AI chỉ sau OpenAI 2 ngày

Hai ngày sau khi OpenAI ra mắt trình duyệt Atlas, Microsoft công bố bản cập nhật lớn cho Edge với chế độ Copilot Mode – một trình duyệt AI gần như giống hệt về giao diện và chức năng.

Copilot Mode không chỉ là một tiện ích mở rộng, mà là một trình duyệt AI tích hợp sâu vào Edge. Người dùng có thể cho phép Copilot truy cập các tab đang mở, tóm tắt và so sánh thông tin, thậm chí thực hiện hành động như đặt phòng khách sạn hoặc điền biểu mẫu.

Microsoft Copilot là trình duyệt AI cạnh tranh trực tiếp với Atlas của OpenAI. (Nguồn: Microsoft)

Copilot Mode được ra mắt từ tháng 7 với các tính năng cơ bản như tìm kiếm bằng giọng nói và thanh tìm kiếm trên tab mới. Tuy nhiên, bản cập nhật vào tháng 10 bổ sung các tính năng “Actions” và “Journeys”, giúp Copilot thực hiện tác vụ và kết nối thông tin giữa các tab.

Hình ảnh demo của Microsoft và OpenAI cho thấy sự tương đồng rõ rệt: Cùng kiểu bố trí cửa sổ trò chuyện, chỉ khác về màu nền và hệ điều hành. Mặc dù cả hai công ty đều phát triển độc lập nhưng sự giống nhau khiến giới công nghệ không khỏi so sánh.

Thêm nữa, việc hai trình duyệt AI xuất hiện gần như cùng lúc cho thấy sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

OpenAI thâu tóm Sky – giao diện AI dành cho Mac

OpenAI vừa công bố mua lại Software Applications, Inc., công ty đứng sau Sky – một giao diện ngôn ngữ tự nhiên tích hợp AI dành cho máy Mac. Dù chưa từng ra mắt công khai, Sky được thiết kế để đồng hành cùng người dùng trong suốt quá trình làm việc như viết, lập kế hoạch, lập trình và hơn thế nữa.

Tương tự các trình duyệt AI, Sky có khả năng “nhìn” màn hình và thực hiện hành động trong các ứng dụng thay cho người dùng. Đây là bước tiến lớn trong việc đưa công nghệ của OpenAI vào đời sống hàng ngày và môi trường doanh nghiệp sử dụng Mac.

Dù không công bố chi tiết tài chính, Sky từng huy động được 6,5 triệu USD từ các nhà đầu tư, bao gồm cả CEO OpenAI Sam Altman. Thương vụ được dẫn dắt bởi Nick Turley (Head of ChatGPT) và Fidji Simo (CEO mảng ứng dụng của OpenAI), đã được hội đồng quản trị phê duyệt.

Alibaba ra mắt kính AI giá 660 USD

Alibaba vừa công bố mẫu kính thông minh Quark AI Glasses, tích hợp trợ lý ảo và công nghệ AI. Sản phẩm sẽ được mở bán trước trên nền tảng Tmall từ ngày 24/10 với giá niêm yết khoảng 4.699 nhân dân tệ (tương đương 659 USD), và sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 12. Trong giai đoạn đặt trước, giá có thể giảm xuống khoảng 3.999 nhân dân tệ.

Kính được vận hành bởi mô hình ngôn ngữ lớn Qwen do Alibaba phát triển, đi kèm trợ lý Quark AI. Thiết bị hỗ trợ các tác vụ như gọi điện rảnh tay, phát nhạc và dịch thuật thời gian thực, hướng tới tích hợp AI vào đời sống hàng ngày.

Việc ra mắt kính AI đánh dấu bước chuyển mạnh của Alibaba từ các sản phẩm doanh nghiệp sang thị trường tiêu dùng. (Nguồn: Crytopolitan)

Alibaba cũng giới thiệu chế độ AI Chat Assistant trong ứng dụng Quark. Người dùng có thể trò chuyện hoặc nhập văn bản để nhận câu trả lời, chỉnh sửa ảnh hoặc giải quyết các vấn đề thị giác, mục tiêu là kết hợp tìm kiếm và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất.

