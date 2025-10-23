Mỹ: Đề xuất thêm màu trắng cho đèn giao thông

(VTC News) -

Các kỹ sư giao thông tại Đại học Bang North Carolina đã đề xuất bổ sung thêm một màu mới cho hệ thống đèn giao thông hiện tại. Màu mới này là đèn trắng, dành riêng cho xe tự lái.

Đèn trắng có chức năng hướng dẫn xe tự lái (AV) điều phối luồng giao thông, đồng thời cảnh báo người lái xe trên cùng tuyến đường nên đi theo sự dẫn dắt của các xe tự lái xung quanh. Mục tiêu của việc bổ sung màu đèn này là nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tổng thể và rút ngắn thời gian di chuyển qua các giao lộ.

Công nhân bảo trì hệ thống đèn giao thông – minh họa cho nỗ lực cải tiến hạ tầng, chuẩn bị cho khả năng tích hợp đèn trắng dành riêng cho xe tự lái trong tương lai. (Nguồn: Shutterstock)

Theo các nhà nghiên cứu, ý tưởng này nhằm khai thác sức mạnh tính toán vượt trội mà xe tự lái có thể mang lại cho hệ thống giao thông, cùng khả năng giao tiếp với máy tính điều khiển giao thông và các xe tự lái khác đang lưu thông.

Những xe tự lái này có thể nắm bắt toàn bộ thông tin về luồng giao thông theo thời gian thực. Khi thấy đèn trắng, xe tự lái sẽ đi theo xe AV phía trước và thực hiện chính xác các hành động của xe đó. Nếu xe phía trước dừng lại, xe phía sau cũng dừng. Nếu xe phía trước vượt qua giao lộ, xe phía sau sẽ đi theo.

Quá trình trao quyền kiểm soát luồng giao thông cho chính các xe tự lái này được gọi là “mô hình điều khiển di động”. Trong trường hợp không có đủ xe tự lái tại giao lộ để duy trì mức độ kiểm soát này, hệ thống sẽ chuyển về chế độ đèn giao thông tiêu chuẩn: đỏ – vàng – xanh.

Ngoài ra, việc bổ sung màu đèn mới còn mang lại nhiều lợi ích khác. Trước đây, vào năm 2020, các nhà nghiên cứu đã giới thiệu khái niệm “giao lộ đèn trắng”. Nhưng phiên bản đó trao toàn quyền kiểm soát cho máy tính trung tâm, trong đó tất cả xe tự lái cung cấp dữ liệu đầu vào trước khi máy tính ra lệnh di chuyển.

Phiên bản mới sử dụng điện toán phân tán, tận dụng sức mạnh tính toán của tất cả xe tự lái tại giao lộ để đưa ra quyết định điều phối giao thông. Cách này giúp khắc phục độ trễ trong giao tiếp với máy tính trung tâm, đảm bảo giao thông luôn thông suốt.

Ba tín hiệu giao thông tiêu chuẩn – đỏ, vàng, xanh – có thể sớm được bổ sung thêm màu trắng để hỗ trợ điều phối giao thông thông minh do xe tự lái dẫn dắt. (Nguồn: Shutterstock)

Các nhà nghiên cứu đã kiểm chứng hiệu quả của lý thuyết này thông qua việc mô phỏng luồng giao thông trong thực tế. Kết quả cho thấy xe tự lái giúp cải thiện đáng kể lưu lượng giao thông, ngay cả khi không có màu đèn mới.

Tuy nhiên, “pha trắng” còn giúp tăng hiệu quả hơn nữa, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhờ hạn chế tình trạng dừng – đi tại giao lộ. Một phát hiện thú vị khác là càng có nhiều xe tự lái tại giao lộ, thời gian chờ đợi càng giảm.

Tuy nhiên, toàn bộ lý thuyết này chỉ có thể triển khai khi số lượng xe tự lái trong hệ thống giao thông đủ lớn, và cần xây dựng thêm nhiều giao lộ có đèn trắng. Dù còn mất nhiều năm để hiện thực hóa, nhưng đã có quốc gia sử dụng đèn giao thông màu xanh lam.