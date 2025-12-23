Công nghệ 23/12: ChatGPT ra mắt Review Year, Nvidia xuất chip sang Trung Quốc

(VTC News) -

ChatGPT ra mắt “Year-End Review”

OpenAI vừa giới thiệu tính năng mới mang tên “Your Year with ChatGPT”, lấy cảm hứng từ Spotify Wrapped. Tính năng này khả dụng cho người dùng gói Free, Plus và Pro, với điều kiện đã bật tùy chọn “reference saved memories” và “reference chat history”, đồng thời đạt ngưỡng hoạt động trò chuyện tối thiểu.

“Your Year with ChatGPT” được thiết kế theo hướng nhẹ nhàng, ưu tiên quyền riêng tư và do người dùng kiểm soát. Người dùng sẽ nhận được các “giải thưởng” cá nhân hóa dựa trên cách họ sử dụng ChatGPT, ví dụ như danh hiệu “Creative Debugger” nếu thường xuyên dùng chatbot để giải quyết vấn đề hoặc phát triển ý tưởng.

Tương tác giữa con người và AI: ChatGPT tổng kết một năm trò chuyện. (Hỗ trợ tạo hình ảnh: AI)

Ngoài ra, ChatGPT còn tạo một bài thơ và một hình ảnh phản ánh chủ đề mà người dùng quan tâm trong năm. Tính năng này sẽ xuất hiện trên màn hình chính của ứng dụng nhưng không tự động mở, và có thể được kích hoạt trực tiếp bằng cách yêu cầu ChatGPT.

Người dùng có thể trải nghiệm trên web app và ứng dụng di động iOS/Android, giúp việc nhìn lại một năm trò chuyện với ChatGPT trở nên thú vị và cá nhân hóa hơn. Đây là bản tổng kết cuối năm dành cho người dùng ChatGPT tại các thị trường nói tiếng Anh như Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand.

Nvidia chuẩn bị xuất H200 sang Trung Quốc

Nvidia đã thông báo với các khách hàng tại Trung Quốc rằng hãng dự kiến sẽ bắt đầu giao chip AI H200 vào khoảng giữa tháng 2, ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đợt giao hàng đầu tiên sẽ sử dụng nguồn hàng tồn kho, với số lượng ước tính khoảng 40.000 đến 80.000 chip H200.

Ngoài ra, Nvidia cũng lên kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất cho H200, với đơn đặt hàng cho công suất mới dự kiến bắt đầu từ quý II năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ Trung Quốc, và có thể thay đổi tùy theo quyết định chính sách.

Chip H200 thuộc dòng Hopper, dù đã bị thay thế bởi thế hệ mới Blackwell, nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng AI. Việc cho phép nhập khẩu H200 được xem là vừa tạo cơ hội cho các công ty công nghệ Trung Quốc như Alibaba và ByteDance, vừa đặt ra thách thức cho nỗ lực phát triển chip nội địa.

Vệ tinh thương mại Trung Quốc mở rộng kết nối toàn cầu

Airbus và công ty Shanghai Spacesail Technologies vừa ký thỏa thuận hợp tác, tích hợp chùm vệ tinh Qianfan Constellation của Trung Quốc vào giải pháp kết nối HBCplus của Airbus. Mục tiêu là cung cấp dịch vụ internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho các hãng hàng không, nâng cao trải nghiệm hành khách.

Qianfan là vệ tinh thương mại quỹ đạo thấp lớn đầu tiên của Trung Quốc bước vào giai đoạn mạng lưới chính thức. Từ khi phóng 18 vệ tinh đầu tiên vào tháng 8/2024, đến nay hệ thống đã có 108 vệ tinh hoạt động, sau nhiều đợt phóng liên tiếp.

Trạm phóng số 1 tại Trung tâm Phóng Hàng không Vũ trụ Thương mại Quốc tế Hải Nam. (Nguồn: Xinhua)

Spacesail đã thử nghiệm thành công dịch vụ tại Malaysia, Mông Cổ và Kazakhstan, với khả năng truyền video ổn định và gọi trực tuyến. Công ty cũng ký thỏa thuận hợp tác với TELEBRAS của Brazil và National Telecom của Thái Lan, mở rộng phạm vi ứng dụng.

Các chuyên gia nhận định, sự phát triển nhanh của ngành internet vệ tinh Trung Quốc sẽ thúc đẩy ứng dụng trong cứu trợ khẩn cấp, thành phố thông minh và logistics biển.