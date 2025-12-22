Những việc nhờ ChatGPT xử lý có thể gây rắc rối nghiêm trọng

(VTC News) -

ChatGPT có thể là một công cụ hữu ích trong viết lách, học tập và lập kế hoạch công việc. Tuy nhiên, người dùng cần nhận thức rõ rằng không phải lúc nào AI cũng là lựa chọn an toàn. Dưới đây là một số trường hợp mà trang cnet.com tư vấn bạn không nên sử dụng ChatGPT:

ChatGPT là công cụ hỗ trợ tuyệt vời, nhưng không phải chuyên gia. (Ảnh: Getty)

Tự chẩn đoán bệnh: Không bao giờ sử dụng ChatGPT để tự chẩn đoán bệnh. AI không thể thực hiện khám bệnh, xét nghiệm hay chịu trách nhiệm về những sai sót trong chẩn đoán. Một cơn đau lưng đơn giản có thể bị hiểu nhầm thành bệnh nghiêm trọng, gây hoang mang không cần thiết.

Tham vấn tâm lý: ChatGPT không thể thay thế bác sĩ tâm lý. AI thiếu cảm xúc và khả năng đồng cảm, do đó những lời khuyên từ nó có thể làm tình trạng tinh thần của bạn trở nên tồi tệ hơn.

Ra quyết định trong tình huống khẩn cấp: Trong các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, rò rỉ khí gas hay tai nạn, việc hỏi ChatGPT là điều tối kỵ. AI không thể phát hiện nguy hiểm hay gọi cấp cứu thay bạn. Hãy hành động ngay và sau đó mới tìm kiếm thông tin nếu cần.

Lập kế hoạch tài chính hoặc kê khai thuế: ChatGPT chỉ nên được sử dụng để hiểu các khái niệm cơ bản về tài chính và thuế, không phải để lập kế hoạch hay kê khai. AI không nắm rõ thu nhập, luật thuế địa phương hay tình hình cụ thể của bạn, do đó có thể đưa ra lời khuyên sai lầm, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Xử lý thông tin mật: Tuyệt đối không nhập thông tin nhạy cảm như mã số thuế, hồ sơ bệnh án hay giấy tờ tùy thân vào ChatGPT. Một khi thông tin đã được gửi đi, bạn không thể kiểm soát nơi dữ liệu được lưu trữ hay ai có thể truy cập.

Tìm tin tức “nóng” hoặc dữ liệu thời gian thực: ChatGPT không phải là nguồn tin tức thời gian thực. Đối với các sự kiện nóng, giá cổ phiếu hay tình huống khẩn cấp, hãy tìm đến các nguồn tin chính thống.

Soạn thảo văn bản pháp lý quan trọng: Không nên để ChatGPT viết hoặc soạn thảo các văn bản pháp lý quan trọng. Một hợp đồng thiếu chữ ký hay sai định dạng có thể vô hiệu trước pháp luật. Chỉ có luật sư mới đủ chuyên môn và tư cách pháp nhân để đảm bảo tính hợp lệ của tài liệu.

Theo CNet, ChatGPT chỉ nên được coi là công cụ hỗ trợ, không phải là người ra quyết định thay bạn. Hãy sử dụng AI một cách thông minh và hiểu rõ giới hạn của nó.