Công nghệ 18/9: Anh – Mỹ ký thỏa thuận công nghệ 42 tỷ USD

(VTC News) -

Thỏa thuận công nghệ trị giá 42 tỷ USD giữa Anh và Mỹ

Anh và Mỹ vừa ký kết một thỏa thuận công nghệ lớn mang tên “Tech Prosperity Deal” nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân sự.

Hợp tác phát triển AI giữa các quốc gia đang trở thành xu hướng trên toàn cầu. (Nguồn: Reuters)

Các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ cam kết đầu tư tổng cộng 31 tỷ bảng Anh (tương đương 42 tỷ USD) vào Anh. Microsoft sẽ đầu tư 22 tỷ bảng để mở rộng hạ tầng điện toán đám mây và AI, bao gồm siêu máy tính AI lớn nhất nước Anh đặt tại Loughton, phía đông bắc London.

Trong đó bao gồm các dự án nổi bật như:

Nvidia triển khai 120.000 GPU trên khắp Anh, hợp tác với Nscale và OpenAI trong dự án Stargate.

Google đầu tư 5 tỷ bảng, xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại Waltham Cross và tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu AI qua DeepMind.

CoreWeave tài trợ 1,5 tỷ bảng cho các trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng, hợp tác với công ty Scotland DataVita.

Ý ban hành luật AI toàn diện đầu tiên tại EU

Vào ngày 17/9/2025, Quốc hội Ý thông qua đạo luật mới về trí tuệ nhân tạo (AI), biến nước này thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu ban hành quy định toàn diện phù hợp với Đạo luật AI của EU.

Ý là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu ban hành quy định toàn diện phù hợp với Đạo luật AI của EU. (Nguồn: cryptonomist)

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni nhấn mạnh luật này đặt con người làm trung tâm, đảm bảo AI được sử dụng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Trẻ em dưới 14 tuổi chỉ được phép sử dụng AI nếu có sự đồng ý của phụ huynh.

Luật cũng quy định hình phạt từ 1 đến 5 năm tù đối với việc phát tán nội dung AI bất hợp pháp như deepfake gây tổn hại.

AI có thể hỗ trợ chẩn đoán và chăm sóc y tế, nhưng bác sĩ vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng. Người lao động phải được thông báo khi AI được sử dụng trong môi trường làm việc.

Li-Ning thử nghiệm giày chạy bằng robot hình người

Hãng thể thao Trung Quốc Li-Ning vừa bắt đầu thử nghiệm giày chạy bộ bằng robot Tien Kung tại Bắc Kinh. Robot này có khả năng chạy như con người và thu thập dữ liệu sinh cơ học chính xác, giúp rút ngắn thời gian kiểm tra sản phẩm từ vài tuần xuống chỉ một ngày.

Đây là một phần trong xu hướng toàn ngành khi các thương hiệu như Anta, Xtep và 361 Degrees cũng đang hợp tác với các công ty robot để phát triển thiết bị thể thao thông minh.

Những sáng kiến này phù hợp với hướng dẫn năm 2023 của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, khuyến khích mở rộng ứng dụng robot hình người. Điều này phản ánh xu hướng thương mại hóa robot đang tăng tốc tại Trung Quốc.