Công nghệ 15/9: AI có thể chấm dứt kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình

(VTC News) -

AI có thể chấm dứt kỷ nguyên tàu ngầm tàng hình

Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc cho thấy công nghệ AI tiên tiến có thể chấm dứt kỷ nguyên của tàu ngầm “vô hình”. Hệ thống chống tàu ngầm (ASW) do Viện Nghiên cứu và Phát triển Trực thăng Trung Quốc phát triển, có khả năng phát hiện và theo dõi cả những tàu ngầm yên lặng nhất với độ chính xác lên tới 95%.

Không giống các phương pháp dò tìm truyền thống, hệ thống này kết hợp dữ liệu từ phao sonar, cảm biến dưới nước, radar, cả nhiệt độ và độ mặn của đại dương để tạo ra một bản đồ hoạt động dưới nước theo thời gian thực. AI có thể tự quyết định khu vực cần tìm kiếm, cấu hình cảm biến, và phản ứng với các chiến thuật né tránh như đi zíc-zắc, tắt động cơ, hoặc thả mồi giả.

Tàu ngầm quân sự với công nghệ tàng hình đang bị thách thức bởi công nghệ AI thế hệ mới. (Nguồn: Pxhere)

Hệ thống AI này sử dụng cấu trúc ba lớp gồm: Thu nhận dữ liệu từ sonar, radar, cảm biến từ trường và môi trường biển; xử lý và ra quyết định chiến thuật; và cuối cùng là giao tiếp với con người qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên. Điều này giúp giảm tải nhận thức cho các sĩ quan trong tình huống căng thẳng.

Tàu ngầm từ lâu là trụ cột trong chiến lược hải quân, đặc biệt trong các nhiệm vụ tấn công hạt nhân, do thám, và tiêu diệt nhóm tàu sân bay. Mỹ hiện có khoảng 70 tàu ngầm hạt nhân, được thiết kế để hòa vào tiếng ồn đại dương và sử dụng drone đánh lạc hướng. Tuy nhiên, AI đang làm suy yếu lợi thế này.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết hệ thống này có thể tích hợp với drone bay, tàu mặt nước và phương tiện không người lái dưới nước để tạo thành mạng lưới săn ngầm ba chiều. Đây có thể là bước ngoặt lớn trong chiến tranh hải quân thế hệ mới.

Chủ sở hữu tạp chí Rolling Stone kiện Google vì bản tóm tắt AI

Penske Media Corporation (PMC), chủ sở hữu của các tạp chí nổi tiếng như Rolling Stone, Billboard và Variety, đã đệ đơn kiện Google. Họ cáo buộc Google sử dụng nội dung của các nhà xuất bản để tạo ra các bản tóm tắt bằng AI mà không có sự cho phép, gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ.

PMC cho rằng Google đang lạm dụng vị thế độc quyền để ép họ cung cấp nội dung cho tính năng AI Overviews. Theo PMC, đây là hành vi “cưỡng ép” nhằm buộc các nhà xuất bản phải cho phép Google tái xuất bản nội dung và dùng nó để huấn luyện mô hình AI.

Người phát ngôn của Google, José Castañeda, khẳng định rằng AI Overviews giúp cải thiện trải nghiệm tìm kiếm và mang lại cơ hội khám phá nội dung đa dạng hơn. Google cho biết họ sẽ “bảo vệ trước những cáo buộc vô căn cứ” này.

PMC cho biết kể từ khi Google triển khai AI Overviews, lượng truy cập từ tìm kiếm đã giảm đáng kể. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu quảng cáo, đăng ký và liên kết tiếp thị của họ — những nguồn thu phụ thuộc vào việc người dùng truy cập trang web.

Vụ kiện này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang xác định Google đã hành động phi pháp để duy trì độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Tuy nhiên, tòa án không yêu cầu Google phải chia tách các mảng kinh doanh như Chrome, một phần do sự cạnh tranh ngày càng tăng trong lĩnh vực AI.

Mỹ trừng phạt hai công ty Trung Quốc

Vào ngày 13/9, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa hai công ty Trung Quốc là GMC Semiconductor Technology (Wuxi) Co và Jicun Semiconductor Technology vào danh sách hạn chế thương mại (Entity List). Lý do là họ đã mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ để cung cấp cho SMIC, nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc.

SMIC và các chi nhánh của họ ở Bắc Kinh vốn đã bị hạn chế từ trước. Việc chuyển giao thiết bị từ Mỹ cho các công ty này cần có giấy phép, và khả năng được cấp phép là rất thấp.

Mỹ đã phạt hai công ty Trung Quốc đã mua thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho SMIC. (Nguồn: Reuters)

Tổng cộng có 32 thực thể bị thêm vào danh sách, trong đó 23 là từ Trung Quốc. Ngoài ra còn có các công ty từ Singapore, Đài Loan, Ấn Độ, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Một số bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc và tham gia vào lĩnh vực sản xuất chip hiệu năng cao.

Tính đến thời điểm công bố, các công ty bị liệt kê chưa đưa ra bình luận chính thức. Việc bị đưa vào danh sách Entity List sẽ khiến họ gặp khó khăn lớn trong việc tiếp cận công nghệ và thiết bị từ Mỹ.