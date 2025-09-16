Công nghệ 16/9: iOS 26 chính thức ra mắt với giao diện Liquid Glass độc đáo

(VTC News) -

iOS 26 chính thức ra mắt với giao diện Liquid Glass độc đáo

Apple vừa phát hành iOS 26 sau mùa hè thử nghiệm beta. Bản cập nhật mang đến thay đổi lớn nhất về giao diện kể từ iOS 7, với phong cách “Liquid Glass” trong suốt và có chiều sâu, tạo hiệu ứng màu sắc phản ứng theo môi trường hiển thị.

iOS 26 mang đến loạt cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là trong trải nghiệm người dùng và trí tuệ nhân tạo. (Nguồn: Apple)

iOS 26 mang đến loạt cải tiến đáng chú ý, đặc biệt là trong trải nghiệm người dùng và trí tuệ nhân tạo. Apple Intelligence được tích hợp sâu hơn, hỗ trợ dịch trực tiếp trong Tin nhắn, FaceTime và Điện thoại, đồng thời nâng cấp khả năng tạo Genmoji và Image Playground trở nên tự nhiên hơn.

Cuối cùng, ứng dụng Phone được tinh giản giao diện, hợp nhất các tab thành một danh sách duy nhất, giúp thao tác nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Amazon thử nghiệm xe giao hàng điện của GM để thúc đẩy phát triển bền vững

Amazon đang thử nghiệm một loạt xe điện BrightDrop của General Motors như một phần trong kế hoạch triển khai 100.000 xe giao hàng điện vào cuối thập kỷ. Hơn một chục xe BrightDrop đã được đưa vào đội xe, bên cạnh các mẫu xe điện của Rivian mà Amazon đã sử dụng từ năm 2022.

Xe tải giao hàng chạy điện BrightDrop đang đỗ tại Ingersoll, Ontario, Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Dù GM đã bán 12 xe BrightDrop đời 2024 cho Amazon, việc thử nghiệm này không ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác hiện tại với Rivian, công ty mà Amazon đang nắm giữ 16% cổ phần. Mục tiêu dài hạn của Amazon là đạt mức phát thải carbon bằng 0 trên toàn cầu vào năm 2040.

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về TikTok, tránh nguy cơ bị cấm

TikTok đã đạt được một thỏa thuận khung giữa Mỹ và Trung Quốc nhằm chuyển quyền sở hữu sang một công ty do Mỹ kiểm soát. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận thông tin này trong cuộc đàm phán thương mại tại Tây Ban Nha, và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chính thức công bố thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 19/9.

Thỏa thuận diễn ra ngay trước hạn chót 17/9 mà TikTok phải bán hoặc bị cấm theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát. Dù chưa rõ liệu thỏa thuận này có đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý hay không, TikTok cũng đang phát triển phiên bản ứng dụng mới với thuật toán chỉ dựa trên dữ liệu người dùng Mỹ.

Số hóa "Đội quân đất nung" của Tần Thủy Hoàng

Tại Diễn đàn Di sản Văn hóa số thuộc Hội nghị Internet Thế giới, Trung Quốc giới thiệu dự án số hóa các tượng binh sĩ đất nung nổi tiếng ở lăng Tần Thủy Hoàng. Dự án do Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng và Trung tâm Văn hóa tỉnh Thiểm Tây thực hiện, sử dụng nền tảng kỹ thuật số để bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể.

Di tích lịch sử "Đội quân đất nung" của Tần Thủy Hoàng tại Tây An, Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Từ đất sét đến dữ liệu, từ di tích hữu hình đến trí tuệ phi vật thể - công nghệ số đang đảm bảo rằng nền văn minh dưới mọi hình thức không chỉ được bảo vệ mà còn được hồi sinh. Sự hội tụ giữa lịch sử cổ đại và công nghệ tiên tiến tại Tây An, Trung Quốc tạo nên một mô hình toàn cầu về việc sử dụng đổi mới kỹ thuật số để bảo vệ di sản văn hóa chung của nhân loại.