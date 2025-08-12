Hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi xanh

(VTC News) -

Ngày 12/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính, đã trao thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quỹ đầu tư Nextrans và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) của Hàn Quốc.

Các Thoả thuận hợp tác được trao trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc do Bộ Tài chính phối hợp cùng KCCI và các cơ quan liên quan tổ chức nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hàn Quốc từ ngày 10-13/8/2025.

Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc do Bộ Tài chính phối hợp cùng KCCI tổ chức. (Ảnh: NIC)

Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư đánh giá cao đóng góp của phía Hàn Quốc trong việc hỗ trợ xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó, Tập đoàn SK của Hàn Quốc đã tài trợ kinh phí để xây và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các cơ sở của NIC.

Tổng Bí thư tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục cùng chung tay, hỗ trợ Việt Nam phát triển tạo nên “kỳ tích sông Hồng” dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các hợp tác giữa NIC và Quỹ đầu tư Nextrans nhằm thúc đẩy một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động và toàn diện; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và quốc tế cho các startup Việt Nam.

Đồng thời, hai bên cùng phối hợp thành lập Quỹ Đổi mới sáng tạo nhằm tài trợ, đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng cao ở giai đoạn đầu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của các nhà sáng lập và các thành phần trong hệ sinh thái thông qua đào tạo, cố vấn và cơ hội tiếp xúc quốc tế.

Trong khi đó, hợp tác giữa NIC và GGGI hướng tới mục tiêu thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và Chương trình Nghị sự 2030 vì phát triển bền vững và thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Các lĩnh vực hợp tác cụ thể gồm: Tăng cường hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng xanh, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ khí hậu và khởi nghiệp xanh; Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ khí hậu, bao gồm tăng tốc khởi nghiệp (có ứng dụng trí tuệ nhân tạo), kết nối đầu tư và thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư; Phát triển hệ sinh thái đầu tư hydro sạch tại Việt Nam, từ đánh giá chính sách, khung pháp lý đến xây dựng ý tưởng trung tâm đổi mới sáng tạo và trình diễn công nghệ hydro quốc gia.

Ngoài ra, NIC và GGGI sẽ hợp tác thiết lập quan hệ đối tác số, kết nối nhà đầu tư và thị trường toàn cầu, bao gồm khả năng tích hợp nền tảng Green Transition Lab (GTL) của GGGI vào hệ thống của NIC. Hai bên cũng hợp tác các lĩnh vực khác thúc đẩy tăng trưởng xanh dựa trên đổi mới sáng tạo và công nghệ.