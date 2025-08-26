Công an TP.HCM giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ trái phép trong chung cư

(VTC News) -

Trước đó, ngày 19/8, Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM tiếp nhận thông tin từ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc 3 công dân nước này bị giam giữ, không được tự do đi lại. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với công an địa phương khẩn trương xác minh.

Qua điều tra, lực lượng xác định các nạn nhân đang bị giữ trong một căn hộ tại chung cư Emerald Golf View (phường Lái Thiêu). Đến 18h cùng ngày, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính và bắt quả tang 2 người đang canh giữ 3 công dân Hàn Quốc.

Công an TP.HCM lấy lời khai những kẻ giam giữ 3 người Hàn Quốc trái phép tại một chung cư trên địa bàn phường Lái Thiêu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Luo Shenghua (quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Nam) là kẻ cầm đầu. Trước đó, các nạn nhân ở Hàn Quốc có nhu cầu tìm việc làm ở nước ngoài và bị một tài khoản mạng xã hội dụ dỗ sang Việt Nam với lời hứa lương cao. Sau khi gửi ảnh hộ chiếu, họ được mua vé máy bay nhập cảnh Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/8.

Ngay khi đến Việt Nam, nhóm người này bị đưa về một khách sạn ở phường Thuận Giao, sau đó chuyển đến căn hộ tại chung cư Emerald Golf View. Tại đây, Luo Shenghua cùng đồng bọn yêu cầu các nạn nhân phải bán tài khoản ngân hàng hoặc nộp “chi phí” lên tới 4,5 triệu won (hơn 80 triệu đồng) mới được trả tự do.

Luo Shenghua thuê Vòng Quang Tuấn (SN 1984, Đồng Nai), Nguyễn Thành Phúc (SN 1987, Cần Thơ) và Lê Văn Kiểu (SN 2000, Cà Mau) canh giữ nạn nhân, với mức trả công từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/người/ngày.

Công an TP.HCM xác định Luo Shenghua là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc giam giữ và đòi tiền chuộc; Vòng Quang Tuấn tích cực giúp sức; Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu dù biết rõ hành vi sai trái nhưng vẫn tham gia để trục lợi.

Đến ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Luo Shenghua, Vòng Quang Tuấn, Nguyễn Thành Phúc và Lê Văn Kiểu về tội Giữ người trái pháp luật.

Hiện cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy bắt nhóm người liên quan trong đường dây có dấu hiệu lừa đảo, cưỡng ép người nước ngoài, hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, nhất là lao động có nhu cầu tìm việc làm, cần cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để tránh sập bẫy tội phạm xuyên quốc gia.