Giải cứu 2 nữ nhân viên bị chủ quán karaoke 'quản thúc', đòi tiền chuộc

(VTC News) -

Ngày 24/8, Công an xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã giải cứu thành công 2 nữ nhân viên bị chủ quán karaoke "quản thúc", yêu cầu người thân mang tiền đến chuộc.

Một trong số 2 nhân viên được giải cứu. (Ảnh: C.Đ)

Trước đó, sáng 23/8, Công an xã Vạn Tường tiếp nhận tin báo về việc chủ quán karaoke N.T. (ở xã Vạn Tường) không cho hai nhân viên là P.T.V. và L.T.K.C. (C. chưa đủ 16 tuổi, cùng trú tại một xã miền núi của tỉnh Quảng Ngãi) ra ngoài. Chủ quán còn bị tố có hành vi đánh đập, ép viết giấy nhận nợ và yêu cầu gia đình các nạn nhân trả tiền chuộc.

Qua xác minh ban đầu, V. và C. vốn làm tiếp viên quán karaoke ở địa phương khác và có nợ chủ quán cũ hơn 50 triệu đồng. Thông qua mạng xã hội, cả hai quen biết T.D. (chủ quán karaoke N.T.). Sau đó, T.D. liên hệ, trả tiền cho chủ quán cũ rồi đưa V. và C. về làm việc cho mình dưới hình thức trừ lương hằng tháng, nhưng không có hợp đồng lao động cũng như giấy tờ nhận nợ hợp pháp.

Sau vài ngày, khi V. và C. xin nghỉ việc để về nhà thì bị D. giữ lại, không cho rời khỏi quán và buộc phải gọi điện cho gia đình mang tiền đến chuộc.

Hiện công an đã giải cứu hai nạn nhân, bàn giao cho gia đình và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.