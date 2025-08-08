Công an Tây Ninh giải cứu nam thanh niên bị 'bắt cóc online'

(VTC News) -

Chiều 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nam thanh niên bị "bắt cóc online" sau nhiều giờ mất liên lạc với gia đình.

Sau nhiều giờ mất liên lạc, nam thanh niên được Công an Tây Ninh giải cứu thành công khỏi vụ "bắt cóc online".

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 7/8, Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận trình báo của ông Ngô Minh Tuấn (SN 1978, ngụ ấp Bến Lức 1, xã Bến Lức) về việc con trai là N.T.H. (SN 2007) rời nhà từ 13h cùng ngày nhưng chưa về. Gia đình không thể liên lạc được với H. qua điện thoại.

Theo ông Tuấn, khoảng 18h50, gia đình nhận nhiều cuộc gọi từ các số lạ, yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản mang tên “LE LE NGUYEN” tại Ngân hàng VIB để chuộc H. Các đối tượng gửi hình ảnh H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói, kèm lời đe dọa không được báo công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) triển khai các biện pháp truy tìm. Lực lượng chức năng đồng thời vận động người dân hỗ trợ cung cấp thông tin qua mạng xã hội.

Đến 10h25 ngày 8/8, công an đã phát hiện và giải cứu H. tại một nhà nghỉ ở phường Long An. Nạn nhân được đưa về an toàn và bàn giao cho gia đình.

Công an xác định đây là vụ “bắt cóc online” – thủ đoạn các đối tượng sử dụng mạng xã hội để khống chế tâm lý và tống tiền gia đình nạn nhân.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.