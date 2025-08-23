Giải cứu bé gái 13 tuổi bị bán làm tiếp viên karaoke

(VTC News) -

Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai xác minh việc 4 gã thanh niên gồm Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, trú phường Hội An Đông); Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Phan Văn Hoàng Duy (SN 2010), cùng trú tại phường Hội An (TP Đà Nẵng) và Thái Văn Hòa (SN 1987, trú xã Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) do liên quan đến vụ án “mua bán người, cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật”.

4 gã thanh niên bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Trước đó, em Trần B.N (SN 2012, trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) bị “Tuấn Bi” (ở nhà thuê trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn) dụ dỗ cho vay số tiền 10 triệu đồng để tiêu xài cá nhân với lãi suất cao. Sau đó, “Tuấn Bi” ép N. làm tiếp viên cho một quán karaoke để trả nợ. Được một thời gian, N. tiếp tục bị bán làm nhân viên cho nhiều quán karaoke.

Sáng 17/8, N. gọi điện cho mẹ ruột kể lại việc em bị chủ quán karaoke đánh đập, buộc trả tiền vay nếu không họ sẽ bán N. cho người khác… Sau đó, những người đang giữ N. nói chuyện với bố của N., thông báo muốn N. được thả thì phải trả 50 triệu đồng.

Đến 10h ngày 17/8, có người sử dụng tài khoản Facebook của N. gọi cho mẹ của em, nâng giá tiền chuộc lên 60 triệu đồng. Khi được hỏi vì sao lại tăng thêm 10 triệu, thì kẻ này nói: “Tiền nhờ giang hồ đi tìm bắt N. vì bé bỏ trốn" và cho biết, bọn chúng đang dẫn N. ra Hội An (TP Đà Nẵng), khi tới nơi sẽ nhắn địa chỉ để gia đình đem tiền đến chuộc.

Hiện trường tại thời điểm lực lượng Công an thực hiện giải cứu em Trần B.N. (Ảnh: Công an TP Đà Nẵng)

Mẹ N. yêu cầu được gặp mặt con nhưng bọn chúng không cho và cúp máy. Liên lạc lại nhóm người nhiều lần nhưng không được, gia đình đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, 15h ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp hỗ trợ xác minh, làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng chỉ đạo tổ công tác Khu vực 3 nhanh chóng xác định nhóm người đang có mặt tại địa bàn xã Duy Vinh (TP Đà Nẵng). Khi chúng đưa em Trần B.N đến một quán ăn trên đường Hùng Vương (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng) thì bị tổ công tác bắt giữ, giải cứu.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thực hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và bàn giao nhóm người cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.