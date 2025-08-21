Công an TP.HCM giải cứu thanh niên bị 'bắt cóc online', tống tiền 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) thông tin, đơn vị vừa giải cứu thành công nam thanh niên quê ở Hà Nội, bị bắt cóc online, tống tiền.

Trước khi được giải cứu, anh N.K.N (22 tuổi, quê Hà Nội) bị nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ép di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. Trong khi đó, gia đình anh liên tục nhận được các yêu cầu chuyển khoản gần 3 tỷ đồng.

Nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm "bắt cóc online", Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 2 - PC02) đã nhanh chóng vào cuộc giải cứu nạn nhân.

Anh N.K.N (22 tuổi, ở giữa) được giải cứu sau khi nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến ép di chuyển qua nhiều tỉnh, thành. (Ảnh: CACC)

Theo gia đình, ngày 19/8, anh N.K.N rời nhà trọ ở đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) và mất liên lạc với gia đình. Đội Hình sự đặc nhiệm phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa trích xuất camera xung quanh khu vực để truy tìm.

Lực lượng chức năng xác định anh N. đã sử dụng ô tô công nghệ đến một khách sạn trên đường Bạch Đằng rồi di chuyển đến khu vực Quốc lộ 22.

Tiếp đó, anh lại di chuyển bằng xe ôm đến một số quán cà phê, rồi đến một khách sạn ở tỉnh Tây Ninh. Tại đây, anh lưu lại khoảng 4 tiếng rồi bắt xe đi Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ).

Cùng lúc anh N. rời nhà, gia đình anh liên tục nhận được điện thoại từ một nhóm người, yêu cầu phải chuyển gần 3 tỷ đồng vào tài khoản chỉ định, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho anh N.

Lần theo hành trình di chuyển của nạn nhân, công an đã kịp thời đưa anh N. về an toàn tại trụ sở Công an phường Long Hương để xử lý và lập hồ sơ ban đầu.