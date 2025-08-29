Công an TP.HCM cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9

(VTC News) -

Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng chính sách tặng quà 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2/9 để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an TP.HCM cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng dịp lễ 2/9.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung như “Nhận quà tặng 100.000 đồng”, “Điền thông tin để nhận tiền”. Khi người dân bấm vào, kẻ gian có thể chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng để gọi điện hướng dẫn “cách nhận tiền hỗ trợ”. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền nhằm “xác thực”. Một số trường hợp khác lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập dữ liệu cá nhân.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được triển khai công khai, minh bạch qua các kênh chính thống như UBND xã, phường, cơ quan nhà nước hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức.

Người dân tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai; không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc để tránh bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.