Cảnh báo thủ đoạn giả mạo bệnh viện kêu gọi từ thiện

Sáng 21/8, đại diện Bệnh Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM cho biết, gần đây có một số đối tượng lạ lập trang fanpage giả mạo bệnh viện, sau đó đăng bài viết có dấu hiệu trục lợi.
Trang fanpage sử dụng địa chỉ, số điện thoại và website chính thức của Bệnh viện để đăng bài viết kêu gọi đóng góp tài chính gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.
Trong đó, bài viết sử dụng hình ảnh một bệnh nhi mắc bệnh nguy kịch đang nằm điều trị, kèm theo đó là nội dung kêu gọi ủng hộ cháu Nguyễn Văn Tâm (4 tuổi).
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khẳng định, đơn vị không thực hiện bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện nào thông qua các fanpage facebook không chính thức, bệnh nhi trong bức ảnh cũng không phải trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.
Ngoài ra, Bệnh viện cũng không ủy quyền cho cá nhân, tổ chức nào vận động tài trợ nếu không có thông báo công khai trên các kênh truyền thông chính thống của Bệnh viện.
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức khuyến cáo đến người dân đề cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, không chia sẻ và đặc biệt không chuyển tiền vào các tài khoản được dẫn từ những fanpage mạo danh.
Khi cần xác minh, vui lòng liên hệ qua các kênh chính thống của Bệnh viện:
Website: https://benhvienthuduc.vn
Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/benhviendakhoathuduc/
Hotline: 0966 331 010
Mới đây, Sở Y tế TP.HCM cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế để lừa đảo người hiến máu. Các đối tượng gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do "kết quả hiến máu bất thường’'
Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho các cuộc gọi, tin nhắn lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần giữ bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng lạ, đồng thời chủ động báo cáo cho cơ quan công an hoặc thông báo về các cơ sở y tế để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.
Bình luận