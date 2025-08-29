Cách thao tác liên kết VNeID để nhận 100.000 đồng quà Quốc khánh 2/9 người dân cần phải biết

(VTC News) -

Theo Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8 của Thủ tướng về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công dân Việt Nam sẽ được nhận phần quà 100.000 đồng/người trước ngày 2/9 theo hình thức chuyển khoản hoặc trực tiếp.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các đơn vị nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán thông suốt, nguồn tiền mặt đầy đủ, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hay trùng lặp.

Để nhận phần quà ý nghĩa này theo hình thức chuyển khoản, người dân có tài khoản ngân hàng cần chủ động liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản VNeID trên ứng dụng di động.

Cụ thể, nếu người dân đã có tài khoản ngân hàng và cài đặt VNeID thực hiện các thao tác sau:

Bước đầu tiên, đăng nhập vào ứng dụng VNeID, bấm vào mục "An sinh xã hội".

Bước hai, chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước ba, nhập passcode, chọn Ngân hàng, nhập số tài khoản ngân hàng, đồng ý chia sẻ dữ liệu, gửi yêu cầu. Sau đó, hệ thống sẽ phản hồi xác nhận từ VNeID.

Ngân hàng lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Thực hiện ba bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp chưa có tài khoản, khách hàng có thể tải ứng dụng ngân hàng, mở tài khoản, sau đó quay lại VNeID để thực hiện liên kết.

Thống kê đến hết ngày 28/8, đã có nhiều ngân hàng đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Viiki Bank và Co-opBank. Dự kiến sẽ có thêm nhiều ngân hàng liên kết với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Không chỉ phục vụ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh, việc liên kết tài khoản còn nhằm mục tiêu tạo lập cơ sở dữ liệu an sinh xã hội đồng bộ, minh bạch.

Theo Bộ Công an, mục tiêu đặt ra trong năm 2025 là 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội gắn với VNeID. Khi đó, các khoản trợ cấp, lương hưu, hỗ trợ hộ nghèo, người có công… đều được chuyển trực tiếp, hạn chế thủ tục giấy tờ, tránh thất thoát, đồng thời ngăn ngừa rủi ro lừa đảo.