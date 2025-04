Công an Quảng Ngãi giúp 2 du khách Pháp tìm đồ thất lạc trên xe tải

(VTC News) -

Tối 1/4, Công an xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo nhờ sự giúp đỡ của hai anh Jacques Vignat và Antonin Vallette (quốc tịch Pháp).

Hai du khách Pháp bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Công an xã Đức Lân. (Ảnh: C.A)

Hai du khách trình báo việc để quên túi đựng đồ trên ô tô tải (không nhớ rõ biển kiểm soát) mà họ đi nhờ từ Măng Đen, tỉnh Kon Tum xuống địa phận xã Đức Lân. Trong túi chứa rất nhiều giấy tờ và tài sản quan trọng phục vụ cho chuyến du lịch 30 ngày ở Việt Nam.

Ngay khi nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Mạnh Đạt, Trưởng Công an xã Đức Lân chỉ đạo, huy động lực lượng triển khai các biện pháp để tìm lại đồ thất lạc cho du khách.

Rạng sáng 2/4, Công an xã Đức Lân tìm được tài sản thất lạc và trao trả cho 2 du khách Pháp. Nhận lại toàn bộ tài sản thất lạc, 2 du khách vui mừng và gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ khi nhiệt tình giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.

Cách đây 2 tháng, Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) cũng tiếp nhận một chiếc ví do một người dân nhặt được, trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên người nước ngoài. Công an quận đã giao nhiệm vụ cho lực lượng công an các phường, xã xác minh, tìm người bị mất tài sản.

Rất nhanh chóng, Công an phường Phú Hội (quận Thuận Hóa) xác định được danh tính cũng như vị trí người nước ngoài đánh rơi tài sản, đồng thời liên lạc và mời anh Amaud Hervé (quốc tịch Pháp) đến trụ sở Công an phường để trao trả tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Amaud Hervé bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cũng như hành động đẹp của người dân nhặt được ví.