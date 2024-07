Công an Đà Nẵng tìm lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi

(VTC News) -

Theo đó, 18h30 ngày 26/7, Công an phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Vadim Sergeevich Cherkasin (Quốc tịch Nga) với nội dung bị mất túi xách, trong đó có nhiều tài sản gồm tiền, điện thoại di động hiệu iPhone X và giấy tờ tùy thân.

Qua trao đổi, anh Vadim Sergeevich Cherkasin cho biết, trước đó, ngày 25/7, khi cùng bạn gái (quốc tịch Nga) di chuyển bằng xe máy dạo chơi qua nhiều tuyến đường ở thành phố Đà Nẵng, hai người đánh rơi túi xách nhưng không xác định rõ ở địa điểm nào.

Từ thông tin du khách cung cấp, Công an phường Thạc Gián đăng nhập vào cloud của điện thoại nói trên để tìm trên bản đồ điện tử thì xác định có tín hiệu tại phường Thuận Phước.

Ngay sau đó, Công an phường Thạc Gián phối hợp với Đội An ninh Công an quận Thanh Khê dùng ô tô đưa anh Vadim Sergeevich Cherkasin đến địa bàn phường Thuận Phước, định vị điện thoại thì có tín hiệu ở đường Lê Khắc Cần.

Hai du khách Nga nhận lại tài sản.

Công an phường vận động người dân trong khu vực phối hợp tìm kiếm thì đến 19h15 cùng ngày, anh Lê Duy Bé báo tin mình là người nhặt được túi xách của du khách đánh rơi.

Theo anh Bé, sau khi kiểm tra, thấy điện thoại trong túi xách hết pin nên anh cắm sạc với hy vọng người đánh rơi hoặc cơ quan chức năng định vị được thuận lợi.

Sau dó, cơ quan công an sau làm thủ tục tiếp nhận và trao trả tài sản cho anh Vadim Sergeevich Cherkasin cùng bạn gái.