Du khách nước ngoài bất ngờ nhận lại tài sản đánh rơi

Công an TP Huế cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán, lực lượng thuộc đơn vị liên tiếp trao trả lại tài sản của người dân, du khách đánh rơi.

Trước đó, ngày 2/2, Công an quận Thuận Hóa (TP Huế) tiếp nhận một chiếc ví do một người dân nhặt được, trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng mang tên người nước ngoài. Công an quận đã giao nhiệm vụ cho lực lượng công an các phường, xã xác minh, tìm người bị mất tài sản.

Anh Amaud Hervé (quốc tịch Pháp) bày vui mừng, cảm kích khi nhận lại chiếc ví đánh rơi. (Ảnh: CA)

Trưa cùng ngày, Công an phường Phú Hội (quận Thuận Hóa) xác định được danh tính cũng như vị trí người nước ngoài đánh rơi tài sản, đồng thời liên lạc và mời anh Amaud Hervé (quốc tịch Pháp) đến trụ sở Công an phường để trao trả tài sản.

Sau khi nhận lại tài sản, anh Amaud Hervé bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cũng như hành động đẹp của người dân nhặt được ví.

Cũng trong ngày 2/2, Công an phường Phú Thượng (quận Thuận Hóa) tiếp nhận trình báo của cháu Nguyễn Phương Trinh học lớp 6/3 và cháu Nguyễn Phương Nhi học lớp 7/3 cùng học trường THCS Phú Thượng về việc nhặt được ví tiền bị đánh rơi, bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

Công an phường Phú Thượng tổ chức cho hai em học sinh trao lại tài sản đánh rơi cho anh Trần Thanh Nhã. (Ảnh: CA)

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Phú Thượng nhanh chóng xác minh tìm chủ sở hữu bị mất tài sản, liên hệ và trao trả lại số tiền trên cho chủ nhân là anh Trần Thanh Nhã (trú tại phường Dương Nỗ, quận Thuận Hóa, TP Huế).