Công an làm việc chủ tài khoản bình luận 'dọa khủng bố' sân bay Long Thành

Ngày 23/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin làm việc với kẻ có hành vi bình luận ẩn danh trên không gian mạng, đe dọa khủng bố sân bay Long Thành, trong ngày khánh thành giai đoạn 1.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 19/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đón 3 chuyến bay chính thức đầu tiên của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways. Sự kiện có sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, trước đó ngày 17/12, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một trường hợp bình luận ẩn danh trên không gian mạng với nội dung dọa đánh bom, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn hàng không và an ninh, trật tự.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trong thời gian chưa đầy 24 giờ, Phòng An ninh nội địa đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai các biện pháp xác minh, truy vết trên không gian mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được danh tính người liên quan và làm việc theo quy định.

Làm việc với công an, chủ tài khoản mạng xã hội khai chỉ bình luận đe dọa với mục đích "trêu đùa cho vui". (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, N.L.T. thừa nhận hành vi bình luận đe dọa khủng bố với mục đích “trêu đùa cho vui”, không có ý định thực hiện. Cơ quan chức năng xác định hành vi xuất phát từ nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật và chưa lường hết tính chất nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Công an tỉnh Đồng Nai đã tuyên truyền, phân tích để đối tượng nhận thức rõ rằng mọi hành vi đe dọa khủng bố, dù dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bình luận, chia sẻ hay phát ngôn trên không gian mạng, đều bị pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị xử lý nghiêm.

Phòng An ninh nội địa tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc nội dung đe dọa khủng bố, bạo lực, gây hoang mang dư luận.

Trường hợp phát hiện các thông tin, hành vi nghi vấn trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.