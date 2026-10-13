Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp 11 người làm phim bạo lực đăng lên mạng xã hội

(VTC News) -

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai thông tin đang tạm giữ 11 người để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 12/10, sau quá trình trinh sát, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, tổ chức bắt khẩn cấp những người liên quan tại TP Đồng Nai và TP.HCM.

Tại cơ quan công an, bước đầu, những người này khai nhận đã xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất các bộ phim mang tính chất bạo lực rồi đăng tải lên những nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook.

Công an Đồng Nai bắt giữ 11 người làm phim bạo lực đăng mạng xã hội.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai, cho biết nhóm này phân công vai trò cụ thể, gồm đạo diễn, quay phim, diễn viên chính và diễn viên phụ. Trong các cảnh quay, diễn viên chính sử dụng những vật dụng có hình dáng giống hung khí để dàn dựng các tình huống bạo lực.

Sau khi hoàn thành, các bộ phim được đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, tăng lượt thích và lượt xem.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, bước đầu, cơ quan công an xác định hành vi của nhóm người này gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trên không gian mạng và tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 11 người, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những người có liên quan.

Cơ quan chức năng xác định các kênh do nhóm này xây dựng có lượng người theo dõi lớn, một số tập phim thu hút hàng triệu lượt xem. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để đăng tải nội dung, đẩy nhanh tốc độ lan truyền trên mạng xã hội, chủ yếu nhắm đến tâm lý của giới trẻ.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai làm việc để phục vụ công tác xử lý vụ việc.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.