Công an, dân quân tự vệ Thanh Hóa dựng lều dã chiến đón dân vùng sạt lở sơ tán

Hàng chục căn lều dã chiến được công an, dân quân tự vệ ở Thanh Hóa dựng lên để sẵn sàng đón người dân sơ tán trước nguy cơ sạt lở, lũ quét có thể xảy ra.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 11h ngày 28/9, tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
