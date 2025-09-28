Công an, dân quân tự vệ Thanh Hóa dựng lều dã chiến đón dân vùng sạt lở sơ tán

Trưa 28/9, ông Quách Thế Thuận (Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết trước ảnh hưởng của cơn bão số 10 (tên quốc tế Bualoi), lực lượng chức năng địa phương đang vận động, tổ chức sơ tán các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

“Ngoài điểm sơ tán tại các trường học trên địa bàn xã thì các nhà văn hóa thôn cũng được trưng dụng để làm điểm sơ tán cho người dân trong trường hợp khẩn cấp. Cơn bão số 10 được dự báo gây mưa lớn trong nhiều ngày nên nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn rất cao. Chúng tôi bố trí lực lượng túc trực 24/24 để ứng phó với thiên tai, bão lũ” - ông Thuận nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Yên Nhân, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ dựng 21 lều dã chiến để làm điểm sơ tán cho người dân. Đến thời điểm hiện tại, xã đã sơ tán 112 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.

Một lều dã chiến vừa được dựng xong và sẵn sàng đón người dân vùng sạt lở.

Đợt cuối tháng 8 vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, mưa lớn làm sạt lở đất đá vào nhà dân, gây hư hỏng nghiêm trọng đường giao thông, hệ thống truyền tải điện ở Yên Nhân. Toàn xã có 126 hộ bị thiệt hại về nhà ở, trong đó 22 nhà sập hoàn toàn, 58 nhà hư hỏng nặng; 527 hộ ở các thôn Khong, My... bị cô lập nhiều ngày. Lực lượng cứu trợ đã phải cõng hàng đi bộ đường rừng hơn 10km để tiếp cận, tiếp tế lương thực, nước uống cho người dân.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, hiện 6 thôn ở xã Yên Nhân gồm: Na Nghịu, Khong, Lửa, Mị, Chiềng và Mỏ đều nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 11h ngày 28/9, tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.