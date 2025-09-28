Bộ đội sát cánh cùng dân neo thuyền, chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 10

Theo dự báo, tối 29/9, bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị. Là địa phương nằm trong vùng có nguy cơ hứng chịu gió mạnh, sóng lớn, Nghệ An đã và đang dồn toàn lực để giảm thiểu thiệt hại. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự sát cánh của bộ đội biên phòng và tinh thần hợp tác của người dân, công tác phòng chống bão đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả.