Bão số 10 cuốn bay mái nhà, quật đổ cây ở Huế, dân Quảng Trị vào hầm trú ẩn

Trưa 28/9, gió mạnh cuốn bay mái tôn lớn tại một công trình ven Quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An (TP Huế) ra giữa đường, giật đứt cả dây điện. Thời điểm này đoạn đường có khá nhiều người qua lại. Rất may, tấm tôn không trúng người hoặc phương tiện nào. Trước đó, chính quyền TP Huế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường tử 10 - 14h ngày 28/9.