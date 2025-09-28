Bão số 10 cuốn bay mái nhà, quật đổ cây ở Huế, dân Quảng Trị vào hầm trú ẩn

Sóng biển dâng cao nhấn chìm bờ cát, nhiều nhà ở Huế bị gió bão thổi bay mái.
Mặc dù TP Huế không thuộc vùng tâm bão số 10 nhưng cơn bão quét qua vẫn gây thiệt hại tương đối nặng nề. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại bờ biển Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) trưa 28/9, gió giật mạnh, nước biển dâng cao 3 - 4 mét.
Nước biển tràn vào khu vực hàng quán ven biển Thuận An, người dân phải dầm mưa lội nước để thu dọn tài sản, tránh thiệt hại.
Trưa 28/9, gió mạnh cuốn bay mái tôn lớn tại một công trình ven Quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An (TP Huế) ra giữa đường, giật đứt cả dây điện. Thời điểm này đoạn đường có khá nhiều người qua lại. Rất may, tấm tôn không trúng người hoặc phương tiện nào. Trước đó, chính quyền TP Huế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường tử 10 - 14h ngày 28/9.
Rất nhiều cây xanh bị gió bão quật gãy, đổ ra đường, công an phải bố trí lực lượng khẩn trương dọn dẹp để đảm bảo an toàn.
Một cây xanh nằm trên Quốc lộ 49 đoạn qua phường Thuận An (TP Huế) bị gió bão quật đổ.
Tại xã Phú Vang, chiều 27/9 và rạng sáng 28/9 liên tiếp xảy ra 2 trận lốc xoáy khiến 75 ngôi nhà, trường học bị tốc mái, hư hại.
Mái nhà của một gia đình TP Huế bị gió xoáy cuốn bay nằm vắt vẻo trên cột điện.
Mưa bão cũng khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp của người dân xứ Huế bị ngập úng. Để giảm bớt thiệt hại, lực lượng Quân đội và Công an được huy động giúp nông dân thu hoạch lúa non.
Ở Quảng Trị, bão số 10 đang gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương. Tại Km 293 Quốc lộ 14 đoạn qua thôn A Liêng, xã Tà Rụt, mưa bão gây sạt lở đất khiến giao thông ách tắc.
Mưa to gió lớn cũng khiến 2 chiếc tàu với 11 thuyền viên gặp nạn trong quá trình vào cảng Cửa Việt (Quảng Trị) tránh bão; 1 thuyền bị chìm, 1 thuyền vỡ mạn.
Đến nay, lực lượng chức năng cứu được 9/11 thuyền viên, đưa vào bờ để cứu chữa, chăm sóc. Địa phương đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện cứu các thuyền viên còn lại.
Tại đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang có gió cấp 8-9, sóng biển cao hơn 1 mét. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng vận động, tuyên truyền (và cả cưởng chế nếu cần) để đưa hơn 230 người dân, công nhân... vào hầm tránh trú. Đồn Biên phòng đặc khu Cồn Cỏ duy trì trực 100% quân số, thành lập 3 tổ với 25 cán bộ chiến sĩ vừa tuyên truyền, vừa chằng chống, vừa sơ tán dân vào hầm tránh trú bão tập trung.
Tại Đông Hà (Quảng Trị) mưa lớn từ ngày 27/9 cũng gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường.
