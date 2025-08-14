Thiếu tá biên phòng tử vong khi làm nhiệm vụ ở Ninh Bình

Theo thông tin từ UBND xã Kim Đông (Ninh Bình), một cán bộ biên phòng đóng quân trên địa bàn xã trong lúc làm nhiệm vụ không may ngã từ trên tàu xuống cửa sông và tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h10 ngày 13/8 tại khu vực cửa sông Đáy, thuộc địa phận xã Kim Đông (Ninh Bình).

Vào thời điểm trên, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp N.Đ.D., nhân viên Hàng hải thuộc Hải đội 2/1 Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, đang phụ trách trông coi tàu BP 0370601, không may bị tai nạn và ngã từ trên tàu xuống sông.

Phát hiện sự việc, các đồng đội nhanh chóng ứng cứu, tìm kiếm, nhưng khi tìm được thì Thiếu tá N.Đ.D. đã tử vong.

Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.