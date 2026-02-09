(VTC News) -

Câu đố đặt ra tình huống hài hước: “Con cua 8 càng 2 càng, bò qua bò lại hỏi bò mấy chân?”. Hình ảnh minh họa sinh động với chú cua tươi cười và con bò đang bối rối bên bãi biển càng làm người xem tò mò.

Thoạt nghe, nhiều người dễ bị cuốn vào những con số và hành động “bò qua bò lại”, nhưng để tìm ra đáp án chính xác, người giải cần bình tĩnh đọc kỹ từng chi tiết.

Đây chính là kiểu câu đố vui vừa giải trí, vừa thử thách khả năng suy luận và đọc hiểu, rất thích hợp để đố bạn bè trong lúc rảnh rỗi.

Con cua 8 cẳng 2 càng, bò qua bò lại hỏi bò mấy chân? (Ảnh minh họa)

Bạn đã tìm ra đáp án cho bài toán này chưa? Hãy thử giải trước khi xem lời giải để kiểm tra khả năng tư duy logic của mình nhé!