Cohee: Băng vệ sinh thuần chay và câu chuyện về sự an toàn

(VTC News) -

Trong nhiều năm, khả năng thấm hút và chống tràn là những tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn băng vệ sinh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường chăm sóc cá nhân, người tiêu dùng hiện đại bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc nguyên liệu, độ tương thích với làn da, quy trình sản xuất và các chứng nhận kiểm định đi kèm.

Sự thay đổi này mở ra một hướng tiếp cận mới cho ngành hàng chăm sóc kinh nguyệt. Băng vệ sinh không chỉ cần đáp ứng công năng cơ bản mà còn phải mang đến sự an tâm, thoải mái và minh bạch về chất lượng. Trong làn sóng đó, Cohee lựa chọn phát triển dòng băng vệ sinh thuần chay dành cho phụ nữ hiện đại.

Thuần chay trong chăm sóc phụ nữ

Khái niệm thuần chay vốn quen thuộc trong thực phẩm và mỹ phẩm, nay dần được quan tâm ở nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân. Với băng vệ sinh - sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với vùng da nhạy cảm trong thời gian dài - nguồn gốc nguyên liệu và tiêu chuẩn sản xuất càng trở thành yếu tố đáng lưu ý.

Các dòng sản phẩm Cohee đạt Vegan Trademark của The Vegan Society, tổ chức thuần chay được thành lập tại Anh từ năm 1944. Chứng nhận này dành cho những sản phẩm đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc không sử dụng thành phần có nguồn gốc động vật và không thử nghiệm trên động vật.

Với người tiêu dùng, những chứng nhận rõ ràng giúp tăng thêm cơ sở khi lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và lối sống. Với Cohee, định hướng thuần chay cũng là một phần trong cách thương hiệu xây dựng sản phẩm theo hướng minh bạch và có trách nhiệm hơn.

Niềm tin từ những kiểm định rõ ràng

Đối với sản phẩm dành cho vùng da nhạy cảm, các cam kết về chất lượng cần đi cùng những tiêu chuẩn và kiểm định cụ thể.

Bên cạnh Vegan Trademark, Cohee có đánh giá da liễu Dermatest của Đức ở mức “Excellent”, ghi nhận khả năng tương thích với da trong điều kiện thử nghiệm. Sản phẩm cũng được công bố đạt SVHC Free, liên quan đến việc kiểm soát các chất thuộc nhóm có mức độ quan ngại cao theo tiêu chuẩn châu Âu.

Theo thông tin từ thương hiệu, Cohee được sản xuất tại nhà máy chuyên về tã, bỉm và sản phẩm vệ sinh phụ nữ, áp dụng nhiều tiêu chuẩn như GMP, ISO 9001:2015, FSC, CE và Global Security Verification.

Việc công khai thông tin về tiêu chuẩn sản xuất và hệ thống kiểm định giúp người tiêu dùng có thêm dữ liệu để đánh giá sản phẩm, đặc biệt trong bối cảnh những khái niệm như “an toàn” hay “dịu nhẹ” ngày càng cần được chứng minh bằng các tiêu chí cụ thể thay vì chỉ dừng ở thông điệp quảng bá.

Khác biệt từ thiết kế ngày và đêm

Bên cạnh tiêu chuẩn nguyên liệu, trải nghiệm sử dụng cũng là yếu tố được Cohee chú trọng. Thương hiệu phát triển hai dòng băng vệ sinh quần dành riêng cho ban ngày và ban đêm, phù hợp với nhu cầu vận động và nghỉ ngơi khác nhau.

Dòng băng vệ sinh quần ban ngày sở hữu lõi thấm hút siêu mỏng 0,08cm, hướng đến giảm cảm giác cộm bí khi vận động. Hệ màng thở Air-Soft với cấu trúc thoáng khí đa tầng hỗ trợ hạn chế tích tụ độ ẩm, trong khi chun lưng đa điểm giúp sản phẩm co giãn theo chuyển động cơ thể.

Hệ bảo vệ 3X-Protection được thiết kế nhằm hỗ trợ kiểm soát độ ẩm, mùi và nguy cơ tràn, giúp người dùng cảm thấy chủ động hơn trong công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Với dòng băng vệ sinh quần ban đêm, Cohee tăng cường khả năng bảo vệ bằng lõi thấm kép Duo-Core, hỗ trợ phân tán và khóa dịch nhanh. Thiết kế ôm cơ thể 360 độ giúp hạn chế xô lệch khi người dùng thay đổi tư thế ngủ, kết hợp hệ vách ngăn 4D tăng khả năng ngăn tràn ở nhiều hướng.

Việc phân chia sản phẩm theo từng thời điểm sử dụng cho thấy Cohee tiếp cận nhu cầu của phụ nữ từ những tình huống thực tế, thay vì sử dụng một thiết kế chung cho cả ngày và đêm.

An toàn trong từng lựa chọn cá nhân

Kỳ kinh nguyệt có thể đi kèm cảm giác bí bách, ẩm ướt, lo ngại mùi hoặc tràn, ảnh hưởng đến tâm lý, công việc và chất lượng giấc ngủ. Vì vậy, lựa chọn băng vệ sinh đang dần trở thành một phần trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động của phụ nữ.

Với định hướng thuần chay, hệ thống chứng nhận quốc tế cùng thiết kế phù hợp cho từng thời điểm, Cohee hướng tới mang lại một lựa chọn an toàn, minh bạch và thoải mái hơn cho chị em phụ nữ.

Khi sự an toàn không còn là yếu tố cộng thêm mà trở thành yêu cầu cơ bản, băng vệ sinh thuần chay có thể không chỉ là một xu hướng. Đó còn là dấu hiệu cho thấy ngành hàng chăm sóc phụ nữ đang tiến đến chuẩn mực mới - nơi mỗi sản phẩm được phát triển từ sự thấu hiểu và tôn trọng cơ thể phụ nữ.